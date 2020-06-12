Mac’te Launchpad’i Devre Dışı Bırakma

Muhtemelen Mac’te uygulamaları başlatmak için her zaman Launchpad’i kullanıyorsunuz. MacOS’nuzun Launchpad’de yüklediğiniz bir dizi uygulama vardır ve uygulamaları başlatırsanız oldukça faydalıdır. Ancak Mac’inizde Launchpad’i devre dışı bırakma nasıl yapılır düşündünüz mü?
Herhangi bir nedenle Launchpad’i kapatmak veya Launchpad’in yanlışlıkla açılmasını durdurduysanız, Mac’inizdeki Launchpad nasıl devre dışı bırakılır açıklayacağız.
Daha açık bir şekilde kullanmayanlar için hemen kapatabilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları izleyin. Aşağıdaki yöntem, Launchpad’i Dock’tan, izleme dörtgeni hareketinden ve F4 tuşundan devre dışı bırakacaktır. Hareket tuşunu izleme panelinden devre dışı bırakmak için;
Hepsi bu, Launchpad izleme dörtgeninden devre dışı bırakılacak.
Launchpad simgesini Dock’tan kaldırmak için,
Launchpad’i klavye kısayolundan devre dışı bırakmak için,
Launchpad’i devre dışı bıraktıktan sonra, Siri’yi kullanarak uygulamaları Dock’tan başlatabilir ve Spotlight’ı kullanarak uygulamaları başlatabilirsiniz. En yeni akıllı telefonlar ve teknoloji hakkında daha fazla güncelleme için bizi sosyal medya profillerimizden takip edin.
Launchpad hakkında Apple’ın sitesinde yer alan bilgiler için tıklayınız.