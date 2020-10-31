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MagSafe İçin En Doğru Şarj Adaptörü Seçimi

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MagSafe, Apple’ın ilk olarak Mackbook Pro laptoplarında tanıttığı yeni bir teknoloji. MagSafe için en doğru şarj adaptörü seçimi için ne yapmalıyız? Bildiğiniz gibi popüler sosyal medya platformlarından biri olan Youtube’dan birçok alanda faydalanabiliyoruz. Zollotech adında bir YouTube kanalı, farklı hıza sahip ve farklı markalardaki şarj aletlerini MagSafe‘e bağlayarak kablosuz şarj adaptörünün hangisiyle yüksek hız sunduğunu gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefonları iPhone 12’i tanıtan Apple şirketi, yeni iPhone modelleri ile birlikte ilk kablosuz şarj aleti olan MagSafe’i de tanıtmıştı. Birçok kablosuz şarj adaptöründen daha ilgi çekici bir tasarıma sahip olan MagSafe modeli, iPhone 12’nin arka bölümünde bulunan mıknatıslı mekanizma ile cihaza sıkıca tutunuyor ve cihazınız MagSafe sayesinde şarj olurken sizler telefonunuzu kullanmaya devam edebilmektesiniz. MagSafe cihazı, Apple’ın son zamanlarda tanıttığı en farklı ürünlerden biri olarak yer alsa da küçük bir noksanı bulunuyor; o da şarj adaptörü. iPhone kullanan kişiler, cihazlarını kablosuz olarak şarj etmek için MagSafe aldıklarında, yanında ek olarak USB Type-C şarj cihazı satın almak durumunda kalıyorlar.

MagSafe’ten maksimum seviyede performans almak için hangi şarj adaptörünü almamız gerekiyor derseniz yazımızı okumaya devam edin. Zollotech isimli YouTube kanalı, Apple MagSafe cihazının hangi şarj aletiyle ne kadar hızlı şarj olduğunu test etti. Apple, lansman esnasında MagSafe’in 15W gücünde hızlı şarj sağlayacağını bildirmişti. Peki bu 15W gücünde hızlı şarj, tüm şarj cihazları için geçerli mi? Zollotech’in yaptığı teste göre kesinlikle geçerli değil. Zollotech kanalı, gerçekleştirdiği şarj adaptörü denemesi esnasında Apple’ın yeni 20W gücünde şarj adaptörünü, eski 18W gücünde şarj adaptörünü, Anker 30W gücünde PowerPort Atom PD 1 şarj adaptörünü, 96W MacBook Pro şarj aletini ve Aukey 65W gücünde şarj aletini, Pixel 4/5 şarj adaptörünü MagSafe cihazına bağlayarak iPhone 12 Pro modelini şarj etmeyi denedi. Kanalın aldığı sonuçları ise aşağıda sıraladık.

İdeal Adaptörler

Apple 20W şarj aleti – 15W Güç

Apple 18W şarj aleti – 13W Güç

96W MacBook Pro şarj aleti – 10W Güç

Anker 30W PowerPort Atom PD 1 şarj aleti – 7.5W-10W Güç

Aukey 65W şarj aleti – 8W-9W Güç

Pixel 4/5 şarj aleti – 7.5W-9W Güç

Samsung Galaxy Note 20 Ultra şarj aleti – 6W-7W Güç

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