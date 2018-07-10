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Marvel Karakteri Daredevil Dizisi 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı

2. sezon ile durağan bir sezon geçiren Daredevil dizisi, 3. sezon ile bomba gibi çıkış yapmaya hazırlanıyor. İşte yeni sezon fragmanı yayında.
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  • Sercan Aktay Sercan Aktay

İlk sezonuyla büyük toplama yapıp, oldukça fazla beğeni toplayan fakat ikinci sezonu ile ortalama bir dönem geçiren Marvel karakteri Daredevil için, üçüncü sezonundan ilk fragman paylaşıldı.

Lost’un yapımcılarından Drew Goddard’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Daredevil’dan yayınlanan ilk fragman, sabahları avukat akşamları kahraman olan Matt Murdock’ın en karanlık tarafıyla geri döneceğinin sinyallerini veriyor. Netflix’in Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones ve Daredevil’dan oluşan dizisi The Defenders’ta ölümle burun buruna gelen kahramanımız, hala The Defenders’ta yaşadıklarının etkisinde gözüküyor diyebiliriz.

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Fragmanda bir günah çıkarma seansı sırasında karşımıza çıkan Daredevil, “Matt Murdock olarak yaşayacağıma Daredevil olarak ölmeyi tercih ederim.” diyor. Bu büyük cümle, yeni sezonda işlerin çok daha aksiyonlu ve yüksek tempolu geçeceğinin habercisi gibi.

Yeni 3. sezon için çıkış tarihi henüz paylaşılmadı fakat 2018 yılı içerisinde izleyiciler ile buluşmayı planlıyor gibi. İşte merakla beklenen Daredevil 3. sezon fragmanına hemen alt kısımdan göz atabilirisiniz.

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