Microsoft ve Sony’den büyük ortaklık

Sony ve Microsoft, Xbox bir rakip olarak PlayStation 2‘ye karşı çıktığından beri oyun endüstrisindeki en önemli iki yarışmacı oldu, ancak iki şirket şimdiden ‘bulut’ merkezli bir işbirliği yaptıklarını açıkladılar. Ortak bir basın bültenine göre, Sony oyun ve eğlence akışı hizmetleri için Microsoft‘un Azure veritabanını kullanacak. Daha basit bir ifadeyle, Sony oyunlarını ve eğlence akışını (PlayStation Now ve PlayStation Vue gibi) daha iyi çalışmasını sağlamak için yakında Microsoft‘un bulut uzmanlığından faydalanacak.

Bu şirketler arasında bir birleşme değil ve Microsoft ve Sony oyun sektöründeki rekabetlerini bir yana bırakmıyor. Ancak bu, iki oyun devi arasında, Google‘ın Google Stadia ile bulut oyun alanına gireceğini açıklamasından birkaç ay sonra gelen yeni bir işbirliği olduğundan dolayı yakın gelecekte sektördeki yerlerini sağlamlaştırmaları açısından oldukça önemli bir ortaklık.

Microsoft CEO’su Satya Nadella basın bülteninde ”Sony’nin her zaman eğlence ve oyun sektörünün zirvesinde olduğunu” söyledi. Anlaşma ayrıca, Microsoft‘un bulut AI geliştirmeleri için kullanılan Sony yapımı sensörler ve yarı iletkenler gibi bazı donanım geliştirme alanlarına da uzanıyor.

Sony CEO’su Kenichiro Yoshida, “Uzun yıllar boyunca, elbette iki şirket de bazı alanlarda rekabet ediyor olmasına rağmen, Microsoft bizim için kilit bir iş ortağı oldu.” dedi. “Gelecekteki bulut çözümlerinin ortak geliştirilmesinin etkileşimli içeriğin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Ek olarak, yarı iletkenler ve AI alanlarında, her şirketin en son teknolojisini karşılıklı olarak tamamlayıcı bir şekilde kullanmak, toplum için yeni değer yaratma konusunda fazlasıyla değerli.”