Satem Mobil Sağlık: Mobil Sağlık Taramaları ile İş Sağlığına Yönelik Hızlı Çözümler

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında alınması gereken önlemler, çalışanların sağlığı ve iş verimliliği açısından büyük önem taşır. Mobil sağlık taramaları, çalışanların sağlığını koruma ve iyileştirme amacıyla düzenli kontrollerin hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bu yazıda, mobil sağlık taramalarının ne olduğu ve nasıl yaptırılacağına dair bilgiler sunulmaktadır.

Mobil Sağlık Taramaları: İş Sağlığına Yönelik Hızlı ve Kolay Hizmetler

Mobil sağlık taraması, çalışanlara yönelik sağlık hizmetlerinin taşınabilir ve seyyar sağlık araçları aracılığıyla sağlanmasıdır. Bu araçlar, sektöre özgü sağlık ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitli hizmetler sunabilir. Mobil sağlık tarama araçlarında sağlanan sağlık hizmetlerine örnek olarak;

Odyometri (işitme testi)

Solunum fonksiyon testi

Akciğer grafisi

Aşı uygulamaları

Laboratuvar incelemeleri

Görme bozuklukları ve renk körlüğü taramaları

Portör taramaları

gibi hizmetler bulunmaktadır.

Mobil Sağlık Taramaları: Yönetmelikler ve İşlem Süreçleri

Mobil sağlık taramaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen yönetmelikler kapsamında yürütülmektedir. Bu yönetmelikler, iş sağlığı hizmetlerinin sunulmasında uyulması gereken prosedürleri ve kuralları belirler. Mobil sağlık taraması almak isteyen işletmeler, SATEM gibi iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunan bir OSGB ile işbirliği yaparak bu hizmeti temin edebilirler.

Mobil Sağlık Taramalarının Yararları

Mobil sağlık taramaları sayesinde; Çalışanların ölüm ya da yaralanma riski düşer. İş verimliliği ve sürekliliği artar. Acil durumlar için eylem planı oluşturulabilir. Riskler erken tespit edilir. Çalışanlar bilinçlenir ve eğitim alır. Sektörel risklerin ortaya çıkma olasılığı azalır. Sağlık giderleri azalır. Meslek hastalıkları riski düşer.

gibi avantajlar elde edilmektedir.

Mobil Sağlık Taraması Nedir?

Mobil sağlık taraması ise, belirli bir alanda çalışan veya bir işyerinde çalışanların sağlık durumlarının değerlendirilmesi için mobil bir araç ile gerçekleştirilen taramalardır. Mobil sağlık aracı, genellikle tıbbi cihazlar, laboratuvar ekipmanları ve sağlık personeli gibi donanımlarla donatılmıştır. Bu araç, işyerinin bulunduğu yerde veya belirli bir yerde, çalışanların sağlık durumunu değerlendirmek, erken teşhis yapmak ve olası sağlık risklerini tespit etmek için kullanılır.

Mobil sağlık taraması, işyerindeki çalışanların sağlık taraması ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça kullanışlı bir yöntemdir. Bu taramalar, genellikle iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından yapılır ve çalışanların maruz kaldığı risk faktörlerine bağlı olarak farklı testler yapılır. Örneğin, işitme kaybı gibi işyeri faktörlerine bağlı sağlık sorunları için işitme testleri yapılabilir.

Mobil sağlık taramaları, sağlık risklerinin erken teşhis edilmesine ve tedavi edilmesine yardımcı olur. Bu taramalar ayrıca, işyerindeki sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi için de kullanılabilir. Bu sayede işyerindeki sağlık riskleri azaltılabilir ve çalışanların sağlıkları korunarak, verimlilikleri artırılabilir.