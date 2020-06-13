Mobile Legends: Bang Bang “NEXT” Projesini Resmi Olarak Duyurdu - Teknofeed.COM

Mobil oyunlar arasında MOBA kategorisinde popülerliğini korumaya devam eden Mobile Legends: Bang Bang, duyurduğu yeni projesi ile oyuncularına daha iyi bir deneyim sunmak için ekibi ile yeni çalışmalara başladı. Oyuncular, oyuna eklenecek yeni düzenlemeler ve iyileştirmeler ile mücadelelerine daha iyi bir şekilde devam edecek!

5 Haziran 2020 tarihinde Mobile Legends: Bang Bang yılın en önemli girişimi olan “NEXT” projesini resmen açıkladı. Oyunu geliştirme projesinin önemli bir bileşeni olan “NEXT”, oyunculara sürekli olarak yüksek kaliteli oyun deneyimleri sunmak için kahraman ayarlamaları, sanat ve ses yükseltmeleri ile IP geliştirmeye odaklanan uzun vadeli bir proje olacak. Yapılan bu proje duyurusunda, MLBB ekibi esas olarak Kahraman ve Kontrol açısından iyileştirmelere ve geliştirmelere yer vereceklerini açıkladı.

Oyunda daha çok detaya yer verildikçe, kahraman mekaniği ve oyun tarzlarının tasarımını genişlemesiyle birlikte klasik kahramanların bazıları yeni yüzlere kıyasla, doğal olarak oyuncular için etkileyici olma özelliklerini kaybetti. “NEXT” projesinde, Mobile Legends’ın dev ekibi, bu klasik kahramanların yenilenmesi ve iyileştirilmesi üzerine giderek daha fazla çalışacak, böylece kahramanlar kendi özellikleriyle daha benzersiz hale gelebilecekler.

Geliştirme ekibine göre, yenileme, klasik kahramanların temel özellikleri çerçevesinde yapılacak ve her birine benzersiz bir sembol, başka hiç kimseye ait olmayan bir özellik kazandırılacak. Bu, birçok yeni hikaye yaratılmasının yanı sıra becerilerin yenilenmesini de kapsayacak. İçerideki bu değişikliklere ek olarak, model görünümü, animasyon ve ses efekti gibi oyun dışı niteliklere de eşzamanlı olarak iyileştirmeler yapılacak.

“NEXT” Projesi ile Oyunun Kontrolü Sizde

“NEXT” projesinin bir diğer büyük hedefi ise oyun kontrol optimizasyonu ve iyileştirmesi olacak. Proje ile oyuna gelecek ilk özellik “Akıllı Hedefleme” olacak. Bu özellik, oyuncuların bazı kahraman becerilerini kullanırken hedefi daha doğru ama yine de basit bir şekilde özgürce seçmesini sağlayacak.

Mobil MOBA oyununun tanıtıldığı ilk günden bu yana mobil cihazlarda var olan sınırlı görüş sorununu çözme girişiminde bulunan dev ekip, beceri kullanma sırasında kamera uzaklaştırma ve eğme gibi yöntemler üzerinde çalıştıklarını ve anlamlı bir ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Yıllardır popülerliğini koruyan ve geniş bir oyuncu tabanına sahip olan Mobile Legends: Bang Bang, iyileştirilmesi ve düzenlenmesiyle büyük başarı elde etti. Oyuncularına daha iyi ve daha zengin bir oyun deneyimi sağlamak için, oyun her zaman yenilikleri takip etmeye devam ediyor. Mobile Legends: Bang Bang 2.0 sürümünün 2019 yılındaki başarısı, oyun kalitesinin önemli olduğunu göstermiş oldu. Bununla birlikte, oyun bu sefer de iyi olacağını göstermek için iyi bir neden gösteriyor ve “NEXT” düzeyindeki beklentisini şimdi her zamankinden daha yüksekte tutuyor. Son olarak, “NEXT” projesi ile ilgili daha fazla güncellemenin yakında yayınlanacağı açıklandı.

Mobile Legends: Bang Bang “NEXT” Projesi: Mobile Legends: Bang Bang oyununun şu ana kadarki en büyük projelerinden biri olan bu proje, 2020 yılından itibaren kahraman düzenlemeleri, görüntü ve ses iyileştirmeleri ile IP geliştirmeye odaklanan uzun vadeli bir proje olarak oyunculara yüksek kaliteli yeni oyun deneyimleri sunacak.

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