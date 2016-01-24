Monster Oyun Bilgisayarı Modelleri ile Oyunları Güncelken Oynayın

En iyi oyun bilgisayarı modelleri ile kusursuz şekilde oynanabilen yeni nesil oyunlar, artık birer dijital eğlence aracı olmaktan çıkıp teknoloji dünyasında gündemi belirleyen unsurlardan biri hâline geliyor. Kimi yapımlar yayınlanmalarından önce dahi büyük ses getirip günlerce konuşulurken kimileri sinema filmi ve televizyon dizisi uyarlamaları ile gündemi bazen haftalarca bazen aylarca meşgul ediyor. Tüm bu süreç içerisinde gaming laptop modelleriyle güncel oyunları oynayanlar, gündemi takip etmekle kalmayıp bahse konu yapımları ilk elden deneyimleyerek fikirlerini dile getirebilyor. Oyun bilgisayarı sahibi olmayan oyun tutkunları ise bu oyunları biraz daha geç oynayabiliyor. Oyunları çıktığı dönemde oynamak için pek çok geçerli neden bulunuyor. Bunlardan en önemli ikisi ise yapımların online özelliklerinden yararlanmak ve oyunların görsel özelliklerini eksiksiz şekilde görebilmek oluyor.

Oyuncu Bilgisayarı Modelleri ile Dolu Sunucularda Oyun Keyfi

Oyun geliştirici stüdyolar ve bu oyunların yayıncıları için en heyecanlı günler, merakla beklenen oyunlarının piyasaya ilk çıktığı günler oluyor. Özellikle online imkânlar sunan, çok oyunculu modlarıyla aynı anda pek çok oyuncuya hizmet veren yapımların başarısı ve popülerliği, sunucularının doluluğu ve aktifliğiyle ölçülüyor. Oyun bilgisayarı sahiplerinin katılımıyla tıklım tıklım olan sunucular, oyunun gündemde kalmasını, zaman içerisinde ücretli veya ücretsiz ek paketlere kavuşmasını ve birtakım kozmetik ya da yapısal yenilikler neticesinde popülerliğini muhafaza etmesini sağlıyor.

Gaming notebook kullananlar, güçlü bilgisayarları sayesinde yeni çıkan oyunları herhangi bir sorun yaşamaksızın deneyimlerken bilgisayarının gücü yetersiz olan oyun tutkunları ise online destekle güçlendirilen yapımları, bilgisayar upgrade’i sonrasına bırakabiliyor. Fakat bu yaklaşım, bazı oyunlar için pek iyi bir fikir olmayabiliyor. Zira etkinliği zaman içerisinde azalan kimi yapımların sunucuları, oyunların çıkışından iki ya da üç yıl sonra kapanarak hizmetlerini sonlandırabiliyor. Oyun bilgisayarı kullanmayıp bilgisayar upgrade’i sonrasında online oyun deneyimi yaşamayı hedefleyen oyuncular, amaçlarına ulaşamayabiliyor. Bu noktada oyun bilgisayarı sahibi olanlar, avantaj elde ederek oyunları hem popülerken hem de yapımların sunucuları aktifken doyasıya oynayabiliyor. Bunun yanında oyunlardaki teknolojik yenilikleri de gözlemleyebilen oyuncular, kullandıkları güçlü bilgisayarlarla bambaşka bir oyun deneyimi yaşayabiliyor.

En İyi Oyunları En İyi Laptop Modelleri ile Tecrübe Edin

Oyun bilgisayarı olmaksızın güncel yapımları takip eden oyun meraklıları, yeni nesil teknolojileri beraberinde getiren oyunlardaki görsel ayrıntıları da deneyimleyemiyor. Gerçek zamanlı ışık ışını takibini modern oyunlarda kullanılabilir kılan DXR, bu görsel ayrıntıların en önemlilerinden biri olarak öne çıkıyor. Örneğin; güçlü oyun bilgisayarı modellerinin rahatlıkla çalıştırabildiği Battlefield V ve Metro Exodus gibi yayınlanmış olan; Control, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Atomic Heart gibi çıkması merakla beklenen yapımlar, DXR teknolojisinden yararlanıyor. İlgili teknolojinin deneyimlenebilmesi ise NVIDIA RTX 20 serisi ekran kartları ile mümkün oluyor. Yeni nesil oyun bilgisayarı modelleri içerisinde yer alan ekran kartları, eşsiz görseller eşliğinde modern oyunların oynanabilmesine olanak veriyor.

Türkiye’de oyun bilgisayarı denildiğinde akla ilk gelen marka olan Monster, oyuncuların yeni çıkan oyunları popülerken oynamalarına yardımcı olurken oyunlardaki görsel yenilikleri de tecrübe edebilmelerini sağlıyor. Tulpar serisi Monster oyun bilgisayarı modellerinde yer alan NVIDIA RTX 20 serisi ekran kartları, Full HD ve üstü çözünürlüklerde akıcı bir oyun süreci yaşanabilmesini sağlarken ray tracing destekli oyunlardaki tüm görsel ayrıntıların da eksiksiz görülebilmesine imkan tanıyor. Eğer siz de yeni çıkan oyunları popüler oldukları dönemde oynamak ve ilgili oyunların sunduğu grafiksel yeniliklerin yarattığı atmosfere katılmak istiyorsanız, Monster’ın geliştirdiği oyun bilgisayarı çeşitlerini tercih edebilirsiniz.