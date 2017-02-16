Mortal Kombat 11 Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi

Tüm oyuncuların senelerdir severek oynadığı dövüş oyunu Mortal Kombat serisinin devam oyunundan bilgiler gelmeye devam ediyor. İşte Mortal Kombat 11'in çıkış tarihi, fiyatı ve sistem gereksinimleri.

Tüm dünyada sevilerek oynanan Mortal Kombat serisinin yeni nesil oyunu Mortal Kombat 11 sistem gereksinimleri, çıkış tarihi, fiyatı ve çıkış fragmanı hakkında tüm bilgiler yayınlandı.

Mortal Kombat X ile büyük başarı elde etmiş olan Warner Bros firması, duyduğumuz haberlere göre Mortal Kombat 11 için uzun zaman önce çalışmalar başlamış ve oldukça başarılı bir ekiple sağlam bir oyun geleceği yönünde duyumlar alınmıştı. Uzun zamandır beklenen Mortal Kombat 11 oyunu için nihayet çıkış tarihi, çıkış fragmanı ve sistem gereksinimleri gibi önemli detaylar belirmeye başladı.

Senelerdir iz bırakmış olan Mortal Kombat serisinde yeni geliştirmelerle birlikte Mortal Kombat her zamankinden çok daha iyi bir durumda aramıza geri döneceğe benziyor. Yepyeni Özel Karakter güçleri ve özellikleri, dövüşçülerin benzersiz bir şekilde özelleştirmenize olanak tanıyacak olan yeni Mortal Kombat 11 oyunu, tamamen kullanıcıya size özel bir deneyim yaşatmaya geliyor diyebiliriz.

Mortal Kombat 11 Tanıtım Fragmanı

Öncelikle, Mortal Kombat 11 yeni grafik motoru ile karşımıza çıkıyor. Daha fazla kan, vahşet, kemik kırma sahneleri vaad eden serinin yeni oyununda gerçekten o anı yaşıyormuş gibi hissedeceksiniz. Yeni sinematik tarzı görüntüleri ile her mekaniğe yakından tanıklık edeceksiniz.

Serinin önceki oyunlarından da bildiğimiz Goro, Baraka, Mileena, Sonya, Ferra/Torr gibi karakterler bu oyunda olmayacak. Ancak eski dostlarımızdan olan Fujin ismi bu oyuna dahil edilmiş durumda. Bakalım Mortal Kombat 11 diğer seriler gibi güzel bir başarı elde edebilecek mi ?

Mortal Kombat 11 Çıkış Tarihi

Mortal Kombat 11 tüm platformlarda çıkışını yapacak. 23 Nisan 2019 tarihinde PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformları üzerinden oynanabilir hale gelecek. 9 Aralık 2018 tarihi itibari ile ön siparişe açılan bu yeni dövüş oyununu Steam üzerinden satın alabilirsiniz.

İşte Mortal Kombat 11‘in fiyatları;

Mortal Kombat 11 Standart Edition 102 TL

Mortal Kombat 11 Premium Edition ise 144 TL olarak belirlenmiş durumda.

Mortal Kombat 11 Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-750, 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz veya AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz

RAM: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 or NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950 veya AMD Radeon R9 270

DirectX: Sürüm 11

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İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / Windows 10

İşlemci:Intel Core i3-2100, 3.10 GHz / AMD FX-6300, 3.5 GHz veya AMD Ryzen 5 1400, 3.2 GHz

RAM: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 or NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB / AMD Radeon R9 290 veya RX 570

DirectX: Sürüm 11