Nepal de PUBG Yasağı

Perşembe günü Nepal, şiddetli içeriğinin çocuklar üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu söyleyerek popüler çevrimiçi oyun PlayerUnknown’s Battlegrounds’u (PUBG) yasakladı.

Ülkenin telekom düzenleme direktörlüğü olan Nepal Telekomünikasyon Kurumu (NTA) müdür yardımcısı Sandip Adhikari, Reuters’e verdiği demeçte, “PUBG yasağını çocuklara ve gençlere bağımlılık yapmaması için emrettik.” Dedi.

Yasağın Perşembe gününden itibaren yürürlüğe girdiğini söyledi.

Adhikari, Himalaya milletinin federal soruşturma otoritesinin talep etmesi üzerine, düzenleyicinin tüm internet servis sağlayıcılarını, mobil operatörleri ve ağ servis sağlayıcılarını oyunun akışını engellemeye yönlendirdiğini söyledi.

Nepal De Yasak!

Güney Koreli firma Bluehole Inc tarafından yapılan PUBG, birbirlerini denemek ve ortadan kaldırmak için bir adadaki düzinelerce çevrimiçi oyuncuyu düşüren hayatta kalma temalı bir savaş oyunudur.

2017 yılında piyasaya sürüldü ve büyük bir global takibe sahip bir oyun olan PUBG’un milyonlarca oyuncusu var.

Adhikari, şu ana kadar oyunla ilgili herhangi bir olay raporunun bulunmadığını söyledi. Ancak anne ve babaların, çocuklarının çalışmalarından veya diğer normal rutin çalışmalarından uzaklaştığı için endişelendiğini söyledi.

Bu, Nepal’in Büyükşehir Suç Bölümünün, mahkemelerde tek bir günde yasağı yasaklamasını engelleyerek, saldırganlık teorisine inanan psikiyatristlere danıştığını ve diğer ülkelerin de PUBG’yi yasaklaması gerektiğini bildirdi . Büyükşehir Suç Bölümünün şefi Dhiraj Pratap Singh Post’a, “Nepal’de talihsiz bir durum oluşmadan önce oyunu yasaklamaya karar verdik” dedi .

Fakat PUBG’yi yasaklayan diğer ülkelerle ilgili bu tam olarak doğru değildir. Çin de yaygın olarak yasaklı olduğu bildirildiğine rağmen PUBG, yine de oyuncular tarafından vazgeçilemeyen oyunlar arasında yer almaktadır. Çinde bu oyun hakkında, video haberlere önem verildiği gibi, ciddi paralarda harcanmaya devam etmektedir.

Aslında Tencent’in asıl hedefi, Çin de oynanan oyuna bir yaş sınırı getirilmesidir. PUBG İçin geçen ay böyle bir sınırlama gelse de bu kişileri pek etkilememektedir. Hindistanda ise PUBG oyunu bazı şehirlerde yasaklanmış olsa da bu şehirlerden en az biri bu yasağı kaldırarak, oyunun oynanmasına izin vermiştir. Tencent ise oyunu giderek geliştirmeye özen gösteriyor, git gide daha fazla kitleye hitap etme imkanı buluyor.

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