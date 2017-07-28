Netflix Narcos Dizisi Konusu ve Oyuncuları

Netflix platformunun en sevilen dizilerinden bir tanesi olan ve Pablo Eskobar'ın gerçek yaşamını anlatan Narcos'a gelin yakından bakalım...

Dağıtımcı şirketin Netflix olduğu ve gerçek hayattan esinlenilerek kurgulanan bir yapım olarak göze çarpan Narcos; Dünya genelinde dizi severlerin beğenisini kazanmış bir yapım olarak gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor.

Kolombiyalı ünlü bir uyuşturucu kaçakçısı olan Pablo Escobar’ın hayatını anlatan Narcos adlı dizi 2015 yılının sonbaharından itibaren seyircileri ile buluşan bir yapım olarak görülmekte ve büyük bir hayran kitlesini de kısa süre içerisinde oluşturmaktadır. 1970’li yıllardan itibaren Pablo Escobar’ı ve içerisinde bulunarak önderlik ettiği Medellin Kartel’inden söz edilen yapım; 1990’lara kadar uzanan geniş bir olay örgüsüne sahip olması ile öne çıkıyor. Pablo Escobar’ın uyuşturucu ticaretini elinde tutma ve tekelleştirme mücadelesinin yanı sıra Kolombiya’nın politik bir figürü olmak için de verdiği savaşlar Narcos adlı dizi içerisinde anlatılmaktadır.

Dizi içerisinde iç dünyasına yönelik bir dönüşün yanında evsiz ve fakirlere olan yardımları ile seyircileri çelişki içerisinde bırakan Pablo Escobar; Narcos adlı dizi içerisinde siyasi çatışmalarının yanı sıra birçok kişinin ölümünden sorumlu olduğundan dolayı da seyirciyi bu duruma fazlasıyla itmektedir. Dünya üzerindeki uyuşturucu pazarının büyük bir çoğunluğunu idare eden Escobar; aynı zamanda pazarını korumak için ABD ve diğer kartellerle de mücadele içerisinde olmaktadır. Kolombiya dahilinde devlet başkanı olarak girişimlerde dahi bulunan Pablo Escobar’ın parlamentoya girse bile uyuşturucu kaçakçısı olduğundan dolayı bu kariyeri dizi içerisinde pek fazla uzun sürmeyecektir.

Parlementoya girmek için kurduğu siyasi partiden istifa etmek zorunda bırakılan Escobar’ın Kolombiya Devlet Başkanı olma hayali de suya düşünce hükümetle de çatışmalar içerisine girmesi ile Narcos adlı dizi daha hareketli bir hal alacaktır.

ABD Gizli Servis’e mensup bir ajanın anlatıcı olarak görüldüğü Narcos adlı dizi içerisinde istediklerine ulaşamayan Escobar’ın hırsına kurban olması ve intikam duygusuyla yanıp tutuşmasını da izlemek mümkün olmaktadır. Kolombiya Devlet Başkanı’na gerçekleştireceği başarısız suikast ile beraber sivillerle dolu olan bir uçağı patlatması da ülkeyi iç savaşın eşiğine getirecektir. Bu suçlardan dolayı dizi içerisinde tutuklandığı andan itibaren kendi yaptırdığı lüks bir hapishane içerisinde yaşamını sürdürmesi de Narcos adlı dizide işlenen konular arasında yer alacaktır.

Narcos Dizisi Oyuncuları

Wagner Moura(Pablo Escobar)

Boyd Hollbrook(Steve Murphy)

Pedro Pascal(Javier Pena)

Juan Pablo Raba(Gustavo)

Raul Mendez(Cesar Gaviria)

Maurice Compte(Horatio Carrillo)

Paulina Gaitan(Tata Escobar)

Joanna Christie(Connie Murphy)

Luis Guzman(Jose Rodriguez Gacha)

Bruno Bichir(Fernando Duque)

Jorge A. Jimenez(Poison)

Stephanie Sigman(Valeria Velez)

Tamamen Gerçek Hikayeden Uyarlanmış

Gerçek hikayeye ve gerçek karakterlere dayanan bir dizi olarak dizi izleyicilerinin büyük oranda beğenisini kazanan bir yapıda olan Narcos; halen daha sempati duyulan en ünlü suçlulardan Pablo Escobar’ın kişisel hayatını, aile yapısını ve mücadelesini etkili bir biçimde anlatan bir yapım olarak değerlendirilmektedir. Oldukça etkileyici bir senaryoya ve mekan tasarımına sahip olan dizi içerisinde 70’lerden 90’lara kadar başarılı bir yansıtım örneği de görülebilmektedir.

Escobar’ın gaddar yapısının yanı sıra Kolombiya’nın Robin Hood’u olarak görülmesine neden olan etkenler Narcos adlı dizide başarılı bir biçimde izleyici kitlesine aks ettirilmiştir. 4. Sezonu ile bambaşka bir konuya odaklanan Narcos adlı dizi içerisinde Medellin Karteli’nin en büyük rakiplerinden olan ve Meksika’nın en büyük uyuşturucu yapılanması olarak bilinen Juarez Karteli dizi izleyicilerine sunuluyor. Uyuşturucu ağının Kolombiya’dan Meksika’ya taşınacağı bu son sezon içerisinde Meksika’daki uyuşturucu çetelerine ağırlık veriliyor. Escobar’dan sonra Javier Pena üzerinden işleyen olay örgüsü bambaşka bir boyut kazanmakta ve seyircilerin farklı bir dünyaya girmesi de Narcos dizisi ile sağlanarak etkileyici yanını tekrardan ortaya koymaktadır.