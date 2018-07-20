Netflix Türk Dizisi Hakan: Muhafız’ın Çıkış Tarihi Kesinleşti

Uzun zamandır merakla beklenen Netflix'in ilk Türk dizisi olma özelliği taşıyan Hakan: Muhafız'ın çıkış tarihi netleşti. İşte tarih ve fragman...

Netflix tarihinin ilk Türk dizisi olma özelliği taşıyacak olan Hakan: Muhafız’ın uzun zamandır merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. Başrolünde Çağatay Ulusoy‘un olacağı namıdiğer The Protector dizisi 14 Aralık 2018 tarihinde aksilik olmaz ise yayınlanmış olacak.

Tüm dünyaya The Protector olarak lanse edilen Hakan: Muhafız, bir süper kahramanın hikayesini anlatacak. Bu yılın en fazla beklenen dizilerinden bir tanesi olan Hakan: Muhafız Binnur Karaevli tarafından yaratıldı. The Protector dizisinin yönetmenliğin de ise Cam Evrenol ve Gökhan Tiryaki isimleri bulunuyor.

2018 yılının ilk aylarında çekimlerine başlanan Hakan: Muhafız için kısa süre önce Netflix Türkiye tarafından çeşitli bölgelerde bilboard çalışmaları yapılmaya başlanmıştı. 14 Aralık 2018 tarihinde Netflix üzerinden yayında olacak olan Hakan: Muhafız’ı 4k kalite de platform üzerinden her cihazda izleme şansına erişebilirsiniz.

Hemen aşağıdan geçtiğimiz aylarda yayınlanan tanıtım videosuna da göz atabilirsiniz.

Hakan: Muhafız Resmi Türkçe Fragmanı



Dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy’u izleyeceğiz. Başarılı aktöre, Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Mehmet Kurtuluş gibi önemli isimler eşlik ediyor.

Hakan: Muhafız, 14 Aralık tarihinde tüm bölümleri aynı anda bizlerle olacak, merakla bekliyoruz 🙂