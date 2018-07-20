Netflix’in İlk Türk Dizisi Hakan: Muhafız Yayında !

Netflix'in uzun zamandır beklenen İlk Türk yapımı dizisi Hakan: Muhafız nihayet yayına girdi, işte detaylar...

Tüm dünya’da aktif olarak yayıncılık hizmetleri sunan Netflix’in ilk orjinal türk yapımı dizisi Hakan: Muhafız uzun bir bekleyişten sonra nihayet yayınlanmaya başladı. Uzun bir bekleyişten sonra dün itibari ile izlenebilir hale gelen Hakan: Muhafız dizisinde Çağatay Ulusoy gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Hazar Ergüçlü, Mehmet Kurtuluş, Çağatay Ulusoy gibi önemli isimlerin rol aldığı Netflix’in ilk Türk yapımı orijinal dizisi ilk puanlamalara göre oldukça güzel bir yapım olmuşa benziyor. Şuan itibari ile İMDB üzerinde tam 8.7 puana sahip olan The Protector, tüm dünya’da izlenebilir halde.

Tüm Dünya’da The Protector adı ile vizyona giren ilk Türk dizisi, yılın en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilmekte. Hakan: Muhafız’ın birinci sezonu toplam 10 bölümden oluşmakta ve Hakan’ın eşsiz kahramanlıklarını anlatmakta.

Hakan: Muhafız Konusu

Geçmiş tarihte kendisine verilmiş gizli bir görev ile İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olan Hakan’ın (Çağatay Ulusoy) serüvenini anlatıyor. Gizli ve kadim bir tarikata bağlı olan Hakan, yaşadığı metropolü Ölümsüzler’den korumak için kıyasıya mücadelesine tanıklık edeceğiz.

Hakan: Muhafız’ın bölümleri ortalama 45 dakika sürmekte. Temel konu olarak bir süper kahraman hikayesi olan dizi, yüksek miktarda pek kaliteli olmasa da görsel efektlerle donatılmış durumda. Netflix’in ilk Türk dizisi olma özelliği taşımakta olan Hakan: Muhafız’ı izlemek için Netflix’e üye olmanız yeterli hem de ilk ay ücretsiz.

Dizinin yönetmenliğinde Can Evrenol ve Gökhan Tiryaki isimleri bulunmakta.

Sizce Hakan: Muhafız beklenen başarıyı yakalayabilecek mi ? Siz de düşüncelerinizi alt kısımdan bizlerle paylaşayabilirsiniz.