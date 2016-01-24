Nokia, X71 akıllı telefonun piyasaya sürülmesiyle birlikte, orta sınıf 48-MP kameralı akıllı telefonları da başlatan Huawei ve Xiaomi’nin izlediği yolu takip ettiği de apaçık ortadadır.

Nokia X71 Özellikleri

Özellikler söz konusu olduğunda, Nokia X71, 6 GB RAM ve bir microSD yardımı ile 256 GB’a kadar genişletilebilen 128 GB dahili depolama ile eşleştirilen 14nm işlemine dayanan bir Snapdragon 660 AIE octa çekirdekli yonga seti ile birlikte geliyor kartı. Telefon 19.3: 9 en boy oranı ve yüzde 96 NTSC geniş renk gamı ​​ile 6.39 inç full-HD + ekrana sahiptir.

Nokia X71’in kenardan kenara görünümü yüksek kontrast sunar ve HMD’nin PureDisplay ekran teknolojisine sahiptir. Akıllı telefon, metal ve cam tasarımı sayesinde birinci sınıf bir görünüme ve önde 2.5D eğimli cam ve arkada metal bir çerçeve ile geliyor. Nokia X71 ayrıca en son Nokia 3.2 ve Nokia 4.2 akıllı telefonlarında görülen bir LED güç düğmesine de sahiptir. 18W hızlı şarj ile 3.500mAh pil içerir.

Telefonun optiği ile ilgili olarak, Nokia X71, af / 1.8 diyafram açıklığına sahip olduğu gibi aynı zamanda 48 MP ana kamerayla üçlü kamera kurulumuna sahiptir. Arkadaki diğer iki kamera ise / 2,4 açıklığa, 5 MP alan sensörü ve son 8 MP ultra geniş açılı sensöre sahiptir.

Nokia X71’in bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, USB OTG ve 3.5mm ses girişi de bulunması, telefonu daha cazip hale getirmektedir.

Arkasında parmak izi okuyucu özelliği de yer alan ve 3.5 mm kulaklık girişini koruyan cihaz, 157.19 x 76.45 x 7.98 mm boyutlarında ve 180 gram ağırlığında. Nokia X71 modeli 375 Euro fiyat etiketi ile kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Nokia X71 İncelemesi hakkında bilgi sahibi oldunuz. Şimdi sıra telefonu almaya geldi. Eğer telefon alma gibi bir düşünceniz var ise, nokia yi es geçmemenizi öneririz.