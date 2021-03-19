Calls Blacklist APK Numara Engelleme

Hemen hemen herkesin telefonuna tanımadığı veya gizli numaralardan çağrılar, SMSler gelir. Özellikle bu durumdan hepimiz rahatsız olmaktayız. Siz de benim gibi gizli hayranlarınızdan gelen çağrıları ve SMSleri engellemek ister misiniz? Numara engelleme calls blacklist APK uygulaması tam da size göre. Özellikle android cihaz kullanan okuyucularımız için vazgeçilmez bir uygulama olacağı kesin.

Calls Blacklist APK Nedir?

Calls Blacklist, uygulaması hem çağrı engelleyici aynı zaman dada SMS engelleyicidir. İstemediğiniz, özel (gizli, isimsiz) yada bilinmeyen numaralardan gelen arama ve mesajları hızlıca ve kolay bir şekilde engeller.

Uygulamanın en güzel diyebileceğim özelliği bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları da engellemesidir.

Calls Blacklist Özellikleri

SPAM ENGELLEME

Canınızı sıkan çağrı veya mesajlardan, pazarlamasından tutun, spam vb. aramalardan ve mesajlardan kurtulmak istiyorsanız, senin çözümün “Calls Blacklist“. Kullanımı oldukça basit aynı zamanda hafızada çok az yer kaplayan ancak güçlü bir çağrı engelleyicidir. Yapmanız gereken tek şey sizi rahatsız eden numaraları kara listeye eklemektir.

Calls Blacklist ile özellikle spam ve telesekreter aramalarını kusursuz bir şekilde engelleyebilirsiniz.

SMS MESAJLAŞMA ALANI

Calls Blacklist APK aynı zamanda tamamen işlevsel yerleşik bir SMS mesajlaşma alanı sunar.

SMS mesajlarını gönderebilir, alabilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıca, tek bir uygulamayı kullanarak sohbetlerini yönetebilir ve spam SMS mesajlarını engellersiniz. SMS engellemeyi etkinleştirdiğinde uygulamanın yerleşik SMS mesajlaşma alanı kullanılabilir olacaktır.

Uygulama ile dilerseniz istediğiniz kişilerden gelen çağrıları kabul ettiğiniz halde SMS almak istemeyebilirsiniz. Bu özelliğini de denemenizde fayda var.

Bir diğer üzerinde durmak istediğim konu ise üye olduğumuz birçok kurum ve sayfalar tarafından numaralarımız bilgimiz dışında satılıyor. Buda istemediğimiz tanıtım mesajları almamıza sebep oluyor. Yine sizi rahatsız eden mesajlardaki numarayı kara listeye ekleyerek reklam mesajlarından kurtulabilirsiniz.

KARA LİSTE

Calls Blacklist APK uygulamasını tüm istemediğiniz aramaları engelleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca spam mesaj gönderenlerin metin mesajlarını da engelleyebilirsiniz. Ayrıca kara listeye aldığınız numaraları bir dosyaya kaydedilip başka bir telefona kolaylıkla aktarabilirsiniz.

Neler Yapabilirsiniz?

Numara engelleme Calls Blacklist kullanımı kolaydır.

kullanımı kolaydır. SPAM mesajları engelleyin.

Özel numaralardan gelen çağrıları engelleyin.

Kara listenizi oluşturun.

SMS almak istemediğiniz kişilerin mesajlarını engelleyin.

Kişi listenizi aktif olarak yönetin.

Calls Blacklist APK Numara Engelleme İndir

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vladlee.easyblacklist

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