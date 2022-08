One Punch Man 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak? Açıklandı 2022

One Punch Man 3. sezon ne zaman çıkacak? Bu yıl çıkması beklenen ünlü anime dizilerinden biri olan One Punch Man 3. sezon ne zaman başlayacak? dizinin devamı gelecek mi? Dünyanın en çok takip edilen anime dizilerinden biri olan One Punch yeni sezon bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Manga tutkunları milyonlarca takipçi, bu heyecan verici yapımın yeni bölümlerin çıkması için sabırsızlanıyor. İşte, One Punch Man 3. sezon serisi hakkında merak edilenleri sizlere aktarıyoruz.

One Punch Man 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak

One Punch Man 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak? – 2022

One Punch Man 3. Sezon Ne Zaman? Yaklaşık 2 yıllık bekleyişten sonra One Punch Man 3. sezonunun onayının alındığı haberi açıklandı. Fakat henüz dizi projesi başlamadı. Madhouse Stüdyo tarafından yayınlanması beklenen popüler anime dizisi One Punch Man 3. sezonun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili internette birçok dedikodu dolaşmaktadır. Yeni sezon kaç bölüm olacak? Madhouse Stüdyo geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada 2022 yılını işaret etmişti.

One Punch Man 3.sezon 1.bölüm şüphesiz izleyicileri heyecanlandırmaktadır. Madhouse resmi web sitesine yayınlanan anime takvimine göre en iyi anime dizileri arasındaki One Punch Man yer almaktadır. İddialara göre anime dizisi 2022 yılını beklememiz gerektiğini göstermektedir.

One Punch Man 3. Sezon Konusu Nedir?

OnePunch Man 3. sezonun konusu bir önceki sezon ile aynı doğrultuda devam edecektir. Başkahraman Saitama’nın içerisinde bulunduğu süper kahramanlar ile dolu bir yapım olan one punch man manga yeni bölüm ne zaman yeni sezonla birlikte büyük ilgi görecektir. Kötü amaçlı süper kahramanlar ile savaşacak olan Saitama bu yeni sezonda sakin bir hayat geçirmeye çalışacaktır fakat bu pek de mümkün olmayacaktır.

İlk önce manga serisi olarak yayınlanan yapım, daha sonra TV dizisi olarak yayınlandı ve sonra da oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, bu popüler yapımın filmi çıkacak mı? Henüz bu konuda bir açıklama yapılmamıştır.

One Punch Man 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak ve Kaç Bölüm Olacak?

One Punch Man season 3 çıktımı, yeni sezon bölümlerinin sayısı açıklanmadı. 2022 yılında yayın hayatına başlaması beklenen dizi birçok kanalda yayınlanmaktadır. One punch man 3.sezon 1.bölüm ne zaman arayışı için yakın zamanda sizler için paylaşacağız.

One Punch Man 3. Sezon Fraagman

One punch man 3.sezon çıkış tarihi

Eğer Netflix dizileri arasından seçim yapmak isterseniz, One Punch Man 2 sezon ile karşılaşmanız mümkündür. Ünlü animenin 2. Sezon bölümleri Netflix’te bulabilirsiniz.