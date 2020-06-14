OPPO Enco M31 Kablosuz Kulaklık İncelemesi

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, mobil ses aksesuarları ile varlığını genişletmeye çalışıyor. Şirket, Hindistan’da kablosuz ses aksesuarı OPPO Enco M31, 1.999 Rs fiyatla satışa sunuldu. Sony’nin yüksek kaliteli LDAC ses teknolojisini destekleyen bir kablosuz kulaklık piyasaya sürdü.

OPPO Reno3 Pro ile birlikte OPPO Enco Free premium TWS kulaklıklarını piyasaya sürdükten sonra, şirket şimdi başka bir Bluetooth kulaklığı tanıttı. OPPO Enco M31, Qualcomm’un aptX HD’sinin aksine bağlantı için Bluetooth 5.0 ve LDAC ses codec bileşeni kullanıyor. Ama fiyata değer mi? İşte incelemede OPPO kablosuz kulaklık hakkında söylememiz gerekenler.

OPPO Enco M31 Kablosuz Kulaklık Tasarım

OPPO Enco M31, esnek bir boyun bandı tasarımına sahiptir ve şirketten gelen ilk boyun bandı tarzı Bluetooth kulaklıktır, ilki OPPO Enco W1’dir. TWS (Gerçek Kablosuz Stereo) kulaklıkların yanı sıra OPPO Enco Free, boyun bandı tarzı bir tasarım kullanıyor. Kulaklıklı mikrofon setinin, OnePlus Bullets Wireless’da görülen benzer bir özellik olan güç tasarrufu için Bluetooth bağlantısını kesmek için birbirine yapışan kulaklık çiftinin manyetik bir ucu var.

Tasarım hakkında daha fazla konuşan OPPO kulaklık, su sıçramalarına ve terlemeye karşı koruma sağlayan IPX5 sıçramaya dayanıklı bir tasarım kullanır. Kulaklık seti, ne kadar uzun giyerseniz size rahatlık sağlamak için pürüzsüz bir yüzeye sahip ergonomik olarak kavisli bir boyun bandına sahiptir.

OPPO Enco M31 Kablosuz Kulaklık Özellikler ve Bağlantı

Bluetooth kulaklığın ana özelliği, zengin ve net ses kalitesi için yüksek kaliteli ses codec’i olan LDAC kodek desteğidir. Size mükemmel bir ses deneyimi yaşatacak olan bu kulaklık Yüksek Çözünürlüklü Kablosuz Ses sertifikalıdır. Ayrıca, sürücü hassasiyeti 101,2 dB @ 1kHz olan 9.2 mm dinamik sürücülerle birlikte gelir. Sürücülerin frekans yanıtı 20 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) ve 20 Hz – 40 kHz’dir (LDAC 96 kHz, 990 Kbps). Bunun yanı sıra, kulaklık daha iyi sesli arama deneyimi için arka plan ortam gürültüsünü azaltacak şekilde aramalar sırasında AI destekli gürültü azaltma teknolojisi sunar. Kulaklıklı mikrofon seti, size daha hızlı iletim yanıtı ve güvenilir bağlantı sağlayan bir Bluetooth 5.0 teknolojisi kullanır.