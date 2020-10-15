OPPO Watch İncelemesi

OPPO ilk akıllı saatini piyasaya sürdü ve en üstte Google’ın WearOS arayüzünü kullanıyor. Yeni OPPO Watch, aslında şirketin çift kavisli AMOLED ekrana sahip amiral gemisi akıllı saati, Wear OS by Google ve Watch VOOC Flash Charging ile 21 güne kadar çalışıyor. İncelememizde OPPO incelemesi hakkında bilmeniz gerekenler burada.

Tasarım

OPPO Watch, 1,91 inç boyutunda çift kavisli esnek AMOLED ekran ve zarif ve şık görünen 3D kavisli arka tasarım kullanır. Ön taraftaki kavisli AMOLED ekran, Her Zaman Açık ekran özelliğiyle 402 x 476 piksel çözünürlüğe sahiptir. Arka tarafta, kalp atış hızı sensörü ve şarj için pimler içeren sensörler bulunur. Akıllı saat, 6000 serisi güçlü bir alüminyum çerçeve, bilekte şık ve iyi hissettiren Floro-kauçuk malzeme kayışları sunar ve yan tarafında biri ihtiyaca göre özelleştirilebilen iki düğme ile birlikte gelir. 39,3 gram süper hafiftir ve 5ATM’ye kadar su direncine sahip su geçirmez bir tasarım sunar, bu da onu kolayca su altına götürebileceğiniz veya havuza dalabileceğiniz anlamına gelir.

Yazılım

OPPO Watch, üstte ColorOS arayüzlü Google’ın WearOS tarafından desteklenmektedir. WearOS kullandığından, yalnızca fitness aktivitelerinin yanı sıra arama yapabilir, bildirimler alabilir, uygulamalar yükleyebilir, müzik çalabilir ve Google Asistan’ı kullanabilirsiniz.

Donanım ve Performans

OPPO Watch, biri yüksek performans ve diğeri güç tasarrufu için olmak üzere iki farklı SoC’yi farklı amaçlar için kullanan amiral gemisi sınıfı donanımı paketler. Qualcomm Snapdragon Wear 3100 SoC’nin yanı sıra başka bir Ambiq Micro Apollo3 Wireless SoC ile donatılmıştır. Ayrıca 1 GB RAM modülü ve 8 GB dahili depolama alanı sunar.

Snapdragon Wear 3100, akıllı moddaki ana işlemler için kullanılırken, ikincil Ambiq Micro Apollo 3, düşük güç gerektiren görevler için kullanılır ve potansiyel olarak 21 gün daha uzun pil ömrü sağlar.