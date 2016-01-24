Payoneer Ödeme Sistemi Nedir ? Payoneer Nasıl Kullanılır ?

Ülkemizde Paypal platformunun yasaklanmasının ardından, alternatif yöntemler arayan için oldukça güvenilir bir ödeme sistemi olan Payoneer'e gelin yakından bakalım...

Payoneer ödeme sistemi nedir, ne işe yarar? Şeklinde son zamanlarda birçok kişinin aklına takılmaktadır. Yurtdışında en yaygın kullanılan para transferi aracı olan bu sistem işlem başına küçük kesintiler uygulanarak tamamlanıyor. Payoneer nakit kart adı altında ülkemizde master kart güvencesi ile TEB ATM’lerinden hiçbir kısıtlama olmadan nakit para çekme işlemini gerçekleştirmesini sağlıyor. 70 adet farklı para birimini 200 farklı ülkede kullanılmasını sağlayan payoneer bugün 2 milyonu aşkın kullanıcı kitlesine sahiptir.

Payoneer, PayPal sisteminin Türkiye’den tamamen çekilmesi ile birlikte popülaritesini arttırmış bir yöntemdir. Payoneer para transferi şirketinin sağlamış olduğu kolaylıklar Paypal’a benzemektedir. Payoneer kullanımını sağlamak için öncelikli olarak üyeliğinizi gerçekleştirdikten sonra tamamen Türkçe olarak kullanabilme olanağı sağlamaktadır.

Payoneer Üyelik Nasıl Yapılır?

Payoneer ödeme sistemin de kart nasıl alınır ve üyelik nasıl gerçekleştirilir? Diyorsanız öncelikli olarak sitenin online adresine girişinizi yaptıktan sonra ön ödemeli master kart seçeneğini işaretleyerek üyeliğinizi tamamlamanız gerekmektedir. 7 gün içerisinde onay gerçekleşir. Böylece payoneer karta sahip olabilir ve kart üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Üyeliğiniz esnasında talep edilen forumdaki bilgilerin eksiksiz ve tam olarak girilmesi gerekmektedir.

Hayatımızı kolaylaştıran para transferi yöntemi olan payoneer işlem ücretleri ile üyelerine kullanım sağlamaktadır. Payoneer ile gönderim yapmak veya para çekmek oldukça kolay bir işlemdir.

Payoneer İşlem Ücreti Ne Kadar?

Payoneer ödeme sistemi ile para transferi gerçekleştirmek veya ATM’den para çekmek istiyorsanız bu konuda bilgi edinebilirsiniz. PayPal oranında işlem ücreti talep edilen bu yöntem de TEB ATM’leri üzerinden nakit para çekme işleminizi gerçekleştirirken para çektiğiniz miktara bakılmaksızın 3 USD komisyon bedeli kesintiye uğruyor. Post cihazlarında gerçekleştirecek olduğunuz alışveriş işlemlerinde ise herhangi bir komisyon bedeli talep edilmeden alışverişinizi tamamlamanız sağlanıyor.

Payoneer ile göndermek istediğiniz meblağa iletmek oldukça kolaydır. E-posta yerine sizin için özel olarak oluşturulan referans numarasını arkadaşınıza gönderebilir veya çalışacak olduğunuz firmaya bildirebilirsiniz. Hiçbir kesinti uygulamasına maruz kalmadan bu referans numarası üzerinden kolayca ödeme yapabilmek ve ödeme gönderebilmek mümkündür.

Payoneer İle Banka Hesabından Para Çekme

Payoneer ödeme sistemi ile birçok işlemi ve ödeme işlemini gerçekleştirebileceğiniz gibi tüm banka hesaplarınız da bu sistem üzerinden yatırım ve çekim yapabilirsiniz. Bu sistemi banka hesabınıza tanımlayarak Türkiye’de tüm bankalardan 7 gün içerisinde para transferi işlemi gerçekleştirebilmeniz mümkün hale gelmektedir. Yapmanız gereken payoneer hesabınızdan para çekme banka hesabı kategorisine tıklayıp banka hesabı ekleme adımlarını takip etme ve sonra doğrudan banka hesabınızdan para çekme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Payoneer ödeme sistemine üyeliğinizi gerçekleştirebilmek için ilk olarak yapmanız gereken sitenin online adresini ziyaret etmek de üyelik işlemini tamamlamaktır. Bu sistemin müşterisi haline geldiğinizde sistem tarafından sağlanacak olan tüm avantajlar ve özellikler ile ilgili bilgilendirme zaten hesaplarınız ve telefonlarınıza bildirim şeklinde yapılacaktır.