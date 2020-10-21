RAM Yükseltme Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler

Bilgisayarınızdaki RAM’i gerçekten yükseltmeniz gerekiyor mu? RAM, modern bir bilgisayardaki en önemli bileşenlerden biridir ve bu doğru, bilgisayarınıza daha fazla RAM eklemek, genel sistem performansı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Ancak, her zaman durum böyle değildir, bilgisayarınızı hızlandırmak istediğinizi düşünüyorsanız ve performansı artırmak için RAM yükseltme planlıyorsanız, kararınızı vermeden önce bu maddeleri göz önünde bulundurun.

RAM Kullanımını Kontrol Edin

Çoğu kişi, bilgisayar tarafından ne kadar RAM kullanıldığını bilmez ve RAM’i yükseltmeye karar verene kadar sorun olmaz. Gitmeden önce sisteminizin ne kadar RAM kullandığını kontrol etmeli ve bilgisayarınız için bir çift yeni RAM satın almalısınız. Sisteminizde RAM sıkıntısı varsa, asıl sorun büyük olasılıkla budur ve yükseltme önemlidir.

RAM Hızını ve Türünü Kontrol Edin

Türleri bilmiyorsanız, RAM’i yükseltmek kadar kolay ve zor olabilir. Bir şekilde PC’niz için RAM bulduysanız, ana kartınızın desteklediği türü kontrol edin. Bilgisayarınız eskiyse, eski DDR3 RAM kullanıyor olabilir ve DDR4’ü satın almak işe yaramayacaktır. En son RAM çubuğunu tatlı bir anlaşma ile almak istediğiniz için tüm anakartı değiştireceksiniz.

Bilgisayarınız için desteklenen RAM’i almayı başardıysanız, kontrol etmek istediğiniz ikinci şey hızdır. 2400 MHz, 3.000 MHz veya daha yüksek hızda RAM daha hızlı kabul edilebilir ve gözle görülür iyileştirmelerle sonuçlanır.

CPU Kullanımını Kontrol Edin

RAM’i yükseltip yükseltmediğinizi kontrol etmeniz gereken bir şey daha. Bilgisayarınızın yavaş çalıştığını düşünüyorsanız, Görev Yöneticisi’nde CPU kullanımını kontrol etmelisiniz. CPU’nuzun sık sık yoğun bir şekilde kullanıldığını, ancak RAM’in kullanılmadığını anladığınızda, bu, sisteminizin düşük kaliteli bir işlemci kullandığı anlamına gelir, CPU zayıf veya belki de suçlu, RAM değil. Daha yüksek hızlara sahip yeni bir RAM almak, sistemde darboğaz oluşturmamalı, ayrıca yükseltilmesi gerekiyorsa CPU’ya da bir göz atın.