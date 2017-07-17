PlayStation 4, 100 milyona yaklaşıyor!

Sony, dünya çapında 96.8 milyon PlayStation 4 konsolunun satıldığını açıkladı.

Bu veri, şirketin geçtiğimiz 12 ay boyunca elde ettiği başarılarla ilgili çeşitli bilgiler sunan uzun bir mali yıl sonu raporunun bir parçası olarak gündeme geldi.

2018 mali yılında 17.2 milyon adet PlayStation 4 satan Sony, bu satışların 2.6 milyon adetini yılın son çeyreğinde gerçekleştirmişti. Bu miktar geçen yılın 1.2 milyon aşağısında olsa da Sony‘nin beklentilerinin oldukça üzerinde yer alıyor.

Sony, bu düşüşün 16 milyon beklenen satış tahmini ile yeni mali yılda devam edeceğini, ancak şirketin oyun satışlarında bir artış olacağını umuyor. Ayrıca, Sony‘nin yeni nesil konsolunun geliştirme aşamasına yaptığı yatırımın artması ile beraber bu yıl Sony markasına ait oyunların satışlarında düşüş yaşanacağı beklentisi de hakim. Sony, 2019-2020 döneminde exclusive oyunlarının satış miktarlarında düşüş bekliyor.

Bunların yanında PlayStation Plus abonelik servisi 2.2 milyon abone daha kazanarak toplamda 36.4 milyon adet kullanıcıya ulaşmış durumda.

2020 yılında yeni nesil konsolu olan PlayStation 5‘i piyasaya süreceği konuşulan Sony için bu yılın önceki yıllara nazaran daha sönük geçeceği bekleniyor.