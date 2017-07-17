PlayStation 5, 2020’den Önce Çıkmayacak

Bu ayın başlarında sürpriz bir gelişme ile Sony tarafından resmi olarak duyurulan PlayStation 5 sonrasında cihazın teknik özellikleri, kullandığı mimari, yenilikleri, fiyatı ve çıkış tarihi gibi birçok soru gündeme geldi.

Kartlarını şimdilik kapalı tutmayı tercih eden Sony‘nin, içeriden gelen bir bilgiye göre geliştirdiği bu yeni nesil konsolu için harcamalarını artırdığı öğrenildi. Fakat teknoloji editörü Takahishi Mochizuki’nin aktardığı ve Sony tarafından yapılan bir görüşmede söylenildiğine göre, PlayStation 5 en az 12 ay daha piyasaya çıkmayacak. Bu bilgiye göre PlayStation 5′i görebileceğimiz en erken tarih 2020’nin Mayıs ayı.

Tarihsel olarak yeni nesil konsollar genellikle mali yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde, bahar yerine kış tatili sezonuna daha yakın olan Ekim – Kasım aylarında piyasaya sürülüyorlar. Bu nedenle yeni nesil PlayStation‘ı görebilmek için 2020 yılının son çeyreğini beklememiz gerektiği çok da yanlış bir yorum olmaz. Sony şirketine yakın olan uzmanlar, yeni nesil PlayStation‘ın fiyatının beklenenden çok daha ucuz olacağını söylüyorlar.

Kotaku‘dan John Schreirer’a göre Sony‘nin PlayStation‘ı bu kadar erken duyurmasının sebebi olası sızıntıları önlemek. Nitekim, yapımcılar konsolun basın kitlerini çok yakın zamanda tamamen almış olacaklar. Şu ana dek bildiğimiz kadarıyla yeni nesil PlayStation, ray-tracing teknolojisi ve dahili SSD ile beraber piyasaya sürülecek. Ray-tracing sayesinde ışıklandırma ve yansıma konusunda çağ atlatacak olan konsol, dahili SSD’ye sahip olmasıyla oyunlardaki yükleme sürelerini minimuma indirecek.

Sony tarafından verilen bilgilere göre yapılan bir testte, PlayStation‘a ait exclusive bir oyun olan Spider-Man‘in PlayStation 4 konsolunda 12 saniye olan fast travel yükleme süresi, PlayStation 5 ile 0.8 saniyeye kadar inebilecek.