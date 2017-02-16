PUBG Kış Haritası: “Vikendi” Nihayet Duyuruldu ! İşte Detaylar

PUBG yapımıcısı Bluehole, uzun zamandır beklenen karlı haritası nihayet duyurdu. İşte karşınızda Vikendi...

PUBG yapımcı firması Bluehole, uzun zamandır beklenen karlı haritayı tanıttı, işte tüm detaylar bu haberimizde…

Battle Royal akımını yenilikleri ile adeta baştan yaratan PUBG oyunu, bildiğiniz gibi her geçen gün gelişmekte ve yeni eklentiler eklenmekte. Uzun zamandır sızıntıları çıkan karlı harita detayları nihayet PUBG’nin resmi twitter hesabından bugün duyuruldu. Güzel bir de video yayınlayan Bluehole, yakın zamanda yayınlamayı planlıyor şuan için Test server üzerindne bu haritayı indirip deneyebilmeniz mümkün halde.

Oyuncuların merakla beklediği bu yeni karlı haritanın ismi ise; Vikendi olarak karşımıza çıkıyor. İşte tanıtım videosu karşınızda.

The Game Awards 2018 etkinliğinde duyurulan yeni PUBG haritası, gerçekten oyuncular tarafından uzun zamandır merakla beklenen bir haritaydı. PUBG’nin ilk 6×6 haritası ile sonunda oyuna kış ve kar geliyor diyebiliriz. Kar, buzla kaplı haritada daha rahat hareket etmek için oyuna bir de kar motosikleti entegre eden yapımcı firma, kış temalı haritası ile oldukça güzel mekaniklere yer vermiş olduğunu da duyumlar arasında.

PUBG Karlı Haritası: Vikendi Çıkış Tarihi

Vikendi haritası üstte bahsettiklerimiz dışında gerçekçilik katarak oyunculara sanki az yaşıyorlarmış gibi daha strese sokacağını söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise şöyle; karla kaplı alanlardan geçtiğimiz zaman arkanızdan ayak izlerinizi kar üzerinde bırakacaksınız. Yani, eğer saklanmak istiyorsanız ardınızda bıraktığınız izleri kontrol edin yada hiç yürümeyin 🙂 Yeni gelecek bu büyük güncelleme ile yeni kış haritası Vikendi, yeni kar aracıve G36C silahı oyuna ekleneceği de belirtildi.

Vikendi haritası PC kullanıcıları için şuan test server üzerinden kullanıma açıldı, siz de test serverı bilgisayarınıza yükleyerek yeni güncellemeyi test edebilirsiniz. Peki bu büyük güncelleme test aşamasından çıkış normal oyuna ne zaman gelecek ? Yukarı bahsettiğimiz tüm yenilikler ve Vikendi haritası çıkış tarihi aksilik olmadığı takdirde, 19 Aralık 2019 olarak açıklandı. Şimdilik sadece Mobil ve PC platformları için yayınlanacak olan yeni haritanın 2019‘un ilk haftalarındaise konsolara, PS4 ve Xbox One kullanıcıları için de geleceği söylenmekte.