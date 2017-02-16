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PUBG Mobil den Güncelleme Sonrası Özür

PUBG Mobil den Güncelleme Sonrası Özür
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  • Özlem Ege Özlem Ege

Dünya genelinde milyonlarca oyuncusu bulunan PUBG Mobil geçtiğimiz günlerde yayınladığı güncellemesiyle gündeme geldi. Son güncelleme de bazı sorunlar tespit edilmiştir. Güncellemeyi yapan bazı kullanıcılar oyunda hatalarla karşılaştı. PUBG Mobil bu hatalardan dolayı PUBG Mobil kullanıcılarından özür dilemeyi geciktirmemiştir. PUBG Mobil den Güncelleme Sonrası Özür 

PUBG Mobil den Güncelleme Sonrası Özür!

Son yapılan güncellemeyle, oyunu oynayan kişiler bazı sorunlarla karşılaşmaya başladı. Bunlardan en önemlisi oyunda yer alan uçağın oyun içinde kaybolması olmuştur. Aynı zamanda paraşütle atlama ve inişle ilgili bazı sorunların da mevcut olduğunu da dile getirdiler.

Oyun kurucuları ise gereken konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sorunun farkına fazla vakit geçmeden varan şirket, tüm oyunculardan özür diledi. Ayrıca oyuncular araçlara giriş çıkış yaparken de bazı gecikmelerle karşılaştığını söylediler. Şirket bu şikayetlerin hemen artından Twitter üzerinden özürlerini dile getirdi.

Nepal de PUBG Yasağı

Ülkedeki en etkili dini ve popüler isimlerden kabul edilen Irak Şii din adamı Moqtada el Sadr, hükümete PUBG’yi yasaklama çağrısında bulundu. Ayrıca “PUBG‘de bir yada iki kişiyi öldürürseniz ne kazanacaksınız? Bu size, zekaya uygun bir oyun değil yahut size savaş simülasyonu olarak bir deneyim sağlamıyor.” açıklamasıyla dikkat çekti.

Çarşamba gecesi, Irak parlamentasu her iki oyunun da gençler üzerinde olumsuz etkisi olduğunu düşünerek yasaklanmasını istedi. Oylama sonucunda ise yasaklanma kararı çıkmıştır.

Son gelen bilgilere göre yasaklanma sebebi, Bazı elektronik oyunların, çocuklara ve gençlere yönelik toplumsal ve ahlaki tehditler dahil olmak üzere, Irak toplumunun psikolojik sağlığı, kültürü ve güvenliği de olumsuz etkilenmektedir. Geçtiğimiz haftalarda da Nepal de yasaklanan PUBG oyunu, ülkenin gençleri arasında şiddeti önlemek için yasak getirilmesini bildirmiştir. PUBG oynamak cezalandırılabilir bir suç haline gelmiştir.
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