Dünya genelinde milyonlarca oyuncusu bulunan PUBG Mobil geçtiğimiz günlerde yayınladığı güncellemesiyle gündeme geldi. Son güncelleme de bazı sorunlar tespit edilmiştir. Güncellemeyi yapan bazı kullanıcılar oyunda hatalarla karşılaştı. PUBG Mobil bu hatalardan dolayı PUBG Mobil kullanıcılarından özür dilemeyi geciktirmemiştir. PUBG Mobil den Güncelleme Sonrası Özür

PUBG Mobil den Güncelleme Sonrası Özür!

Son yapılan güncellemeyle, oyunu oynayan kişiler bazı sorunlarla karşılaşmaya başladı. Bunlardan en önemlisi oyunda yer alan uçağın oyun içinde kaybolması olmuştur. Aynı zamanda paraşütle atlama ve inişle ilgili bazı sorunların da mevcut olduğunu da dile getirdiler.

Oyun kurucuları ise gereken konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sorunun farkına fazla vakit geçmeden varan şirket, tüm oyunculardan özür diledi. Ayrıca oyuncular araçlara giriş çıkış yaparken de bazı gecikmelerle karşılaştığını söylediler. Şirket bu şikayetlerin hemen artından Twitter üzerinden özürlerini dile getirdi.

Kaybolma ve paraşütle atlama sorununun bilincinde bulunduğunu söyleyen oyun şirketi, bunun nedenini araştırdıklarını duyurdu. Biliyorsunuz ki yakın zamanda PUBG Mobile 0.12.0 güncellemesi yayınlanmıştı. Bu güncellemeyle beraber En Karanlık Gece moduna kavuşan oyuna bir takım yenilik getirilmişti. Bu yeniliklerin ne olduğunu merak ediyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.