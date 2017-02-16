PUBG Mobil Güncellemeleri

PUBG Mobil her geçen gün kendini değiştirmeye ve geliştirmeye devam etmektedir. Her ay gelen yeni güncellemelerle adını ön plana çıkaran PUBG Mobil de Yeni güncelleme ile birlikte bazı değişimler karşımıza çıkacak. Değişim sıralamasında zombi moduna dair yenilikler de olacak.

PUBG Mobile v0.12.0 güncellemesi yayınlandı. Söyleşi kısmının elden geçirileceği güncelleme ile birlikte bahar teması da oyuna gelecek. Zombie: Dark Darkest Night kısaca En Karanlık Gece modu güncellemenin en önemli yenilikleri arasında yer ediniyor. Zombie: Survive Tilt Dawn moduyla temelde benzerlik gösteren bu modda oyuncuların Erangel haritasında 30 dakika hayatta kalması gerekecek. Oyuncular zombi ordularıyla cenkmak için ekip kurabilir veya bu işi tek başına halledebilir. İki modu birbirinden ayıran en önemli özellik, Darkest Night modunda geceleri havanın zehirli olması.

Bu yeni mod, her oyuncu için pasif bir yeteneği de bununla beraber getiriyor. Bu yetenekleri anlamak, bu uzun gecede hayatta kalmak için büyük örutubet taşıyacak.

Gündeme gelen Zombie modu da yeni güncelleme ile elden geçiriliyor. Zombie modu yenilenmiş bir mod olarak karşımıza çıkacak olan moda RPG-7 ve Sıvı Azot Bombası silahları ekleniyor. Güncellemeyle beraber modda zombiler çatıya ve alçak duvarlara tırmanabiliyor. Yenilikler şu şekilde sıralanıyor:

– Ses bombaları zombileri de etkileyecek

– Düşmanları dondurmak ve hareket hızlarını düşürmek için Sıvı Nitrojen El Bombaları eklendi

– Zıplayan zombiler ve zombi köpekler eklendi

– Bazı zombiler artık alçak duvarlara ve tavanlara çıkabilecek

– Alev makineleri artık daha çok zarar verecek

– M134 tutuşu iyileştirildi

– Oyuncular kazanacakları ‘ek’lerle belirli özelliklere erişecek

– Zombiler, artık alev ateş silahlarla vurulduktan sonrasında daha yavaş hareket edecek

– Default ve Classic ses paketlerine Survive Till Dawn hızlı sohbet mesajları eklendi

– Gmeşhurk görevler artık Survive Till Dawn içerisinde tamamlanabilecek

Yeni güncelleme sayesinde oyuncular arkadaşlarının maçlarını takip edebilecek. Kırmızı nokta, holografik, 2x dürbün ve 3x dürbünler farklı renklerde olabileceği gibi, kırmızı noktalı hedef göstergesinin de farklı biçimleri seçilebilecek. Etkinlik modunun yerine EvoGround geldi. Survive Till Dawn artık bu modun altında yer alacak. Buraya yeni modlar gelecekte eklenecek.