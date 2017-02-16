PUBG Mobil oyun aşkı, Türkiye de ve tüm Dünya da bir takım sorunlara yol açtı. Oyun özellikle tüm dünya büyük bir popülariteye ulaştı. Ergenlik çağında olanlar ve yetişkinler bu oyuna bağımlı olmuşlardır. Bu oyunun asıl içeriğinde öldürme ve katletme gibi kısımlar olduğu için, oyunu oynayan kişilerin de suça yönelmeleri göz ardı edilememektedir. İlk olarak PUBG Mobil İçin Günlük Sınır Hindistan’ın Gujarat eyaletinde, oyuncularda gözlemlenen davranış bozukluğu gerekçesiyle getirilmiştir. Söz konusu olan bu uygulamaya uymayan 16 kişi ise, tutuklanmaya maruz kalmıştır.

PUBG Mobil

Yaşanan bu gibi olumsuz durumların hemen ardından Oyunun geliştiricisi olan Tencent, PUBG Mobile ile ilgili yeni bir adım atma kararı verdi. PUBG Mobile’yi uzun süre aralıksız oynayan kişilerin, altı saatlik süreden sonra oyuncuların oyundan geçici olarak uzaklaştırılması kararı alındı. Altı saatten sonra oyuncuların karşısına gün içinde altı saat oyun oynadıklarını belirten bir bildirim gelecektir.

Bununla birlikte bazı oyuncular, uygulanan bu sürenin, iki ile dört saat olduğunu da belirtmektedir. Bu süre, bölgesel oyunculara yönelik farklılıkta gösterebilir. Şuan için yaygın olmayan bu sürenin ileriki zamanlarda daha da yaygınlaşarak artış göstereceği belirtilmektedir.

Ayrıca PUBG Mobil oyununda 18 yaşından büyük olup olmadığına dair bir soru sorulmaktadır. Eğer oyuncu 18 yaşından küçük ise buna göre farklı kurallar veya sınırlarda konabilir. Herhangi bir açıklama yapılmasa da 6 saat limiti ve yaş doğrulaması konusu ileriki zamanlarda gündemimize gelecektir. Pek çok oyuncu bu yeni politikadan etkilense de, bu gibi önlemler, oyunun tamamen yasaklanmasından daha iyi gibi görünüyor.

Bazı kişiler, 6 saatlik bir zaman sınırının, günün dörtte biri kadar sürdüğünü düşünerek çok fazla olduğunu iddia edebilir. Fakat gerçek şu ki, çoğu, oyunu tek hedefleri olarak benimsemiş ve gerçek hayatını boşvermiş kişiler için bu durum olumsuzluklara yol açabilir. Profesyonel turnuvalar yalnızca PUBG Mobil için devam ediyor, altı saatlik bir süre kesinlikle kısa bir süre gibi görünüyor. İnsanların bağımlılıklarını azaltmak için bu durum şarttır. Elbette ki bu karar kesinlikle kayda değer, ancak bağımlıların oyunu oynamasını gerçekten engellemeyecek bir karardır. Maalesef, yeni bir PUBG Mobil hesabı açmak oldukça kolay ve oyun meraklıları yasağı atlamak için her türlü önlemi alacaktır.