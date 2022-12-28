PvP İçeriği Solare Arenası Black Desert Türkiye&MENA’ya Geri Döndü

Seul, Güney Kore—28 Aralık 2022— Pearl Abyss bugün, “Solare Arenası ”nın, PvP deneyiminden keyif alan daha fazla maceracıyı oyuna çekmek için yenilenmiş iyileştirmeler ve özelliklerle Black Desert Türkiye&MENA’ya geri döndüğünü duyurdu.

Solare Arenası, maceracıların arenaya özel ekipmanları kuşanıp birbirlerini yenmeleri gereken, eşleştirme tabanlı 3’e karşı 3 PvP içeriğidir. Önceki sezonunun maceracıların büyük ilgisini çektiği bu içeriğin, yeni ve mevcut maceracılar için erişilebilirliğinin geliştirilmesi sayesinde popülerliği artmaya devam edecek.

Bir önceki sezonun sistemi değiştirilmedi fakat içeriğe yerleştirme maç sistemi eklendi. Maceracıların, önceki sezonda aldıkları puanlarına göre yerleştirme maç sisteminde ilerlemeleri gerekecek.

Bu özellik, benzer yeterlilik seviyesindeki maceracıları eşleştirmek için sistemi yenileyerek, PvP deneyimini geliştirecek. Böylelikle zafer kazanırken stratejik takım çalışması yapmak daha da önemli hale gelecek.

Solare Arenası ’nın bu sezon eklenen iki savaş alanı olan Barhan Geçidi ve Gyfin Rhasia Tapınağı da dahil olmak üzere, toplamda 6 savaş alanı bulunuyor. Barhan Geçidi’nin arazisi, uçurumlar arasındaki tek yönlü bir yol ve tek savaş alanı olarak maceracıların herhangi bir avantaj olmaksızın rekabet etmeleri için özel olarak inşa edilmiştir. Maceracılar, savaşın gidişatını değiştirmek için Gyfin Rhasia Tapınağı’nda “Rüzgârın Şarkısı” gibi bir etki kullanabilir.

Son olarak, Black Desert Türkiye&MENA’da yeni yılı kutlamak için1 Ocak’tan itibaren bir dizi etkinlik ve ödüller hazırlanıyor. Maceracılar seçtikleri çeşitli güçlendirmeleri, enerji puanlarını kullanarak elde edilecek bir eşya düşürme oranını artırma güçlendirmesini ve Meydan Okumalar aracılığıyla günlük ödülleri almayı sabırsızlıkla bekleyebilirler.

Yeni yıl etkinliği hakkında daha fazla bilgiyi buradan bulabilirsiniz.

Black Desert IP Hakkında



Pearl Abyss’in türü yeniden tanımlayan en gelişmiş görsellere sahip ve beceri tabanlı dövüş oyunu olan Black Desert, açık dünya MMORPG oyunudur. Piyasada bulunan bütün oyunlara kıyasla oldukça gelişmiş karakter özelleştirme sistemi ile kullanıcılar sınırlandırılmış normların dışına çıkarak kendilerini gerçekten temsil eden eşsiz karakterler yaratabilirler. Sezgisel kontrolleri, güzel bir şekilde tasarlanmış dünyası ve geniş çaplı hikayesi ile hem MMO oyunlarının ve aksiyon RPG’lerinin yeni üyelerini hem de uzun zamandır oynayan üyelerini heyecanlandıracak. Pearl Abyss şu anda PC, mobil ve konsolda dünya çapında 50 milyon oyuncuya Black Desert IP hizmeti veriyor.