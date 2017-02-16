Rainbow Six için Yeni Harita: Operation Burnt Horizon ve Yenilikler

Rainbow Six Siege'de yine yeniliklerle dolu bir güncelleme dolu dolu geliyor. İşte Operation Burnt Horizon sezonunun detayları bu yazımızda.

Rainbow Six: Siege‘in yeni yayınlanacak güncellemesi detayları gelmeye başladı. Operation Burnt Horizon adı altında yayınlanacak olan yeni sezon güncellemesi için yeni bir tanıtıcı videoda yayına alındı. Yeni sezon ile birlikte gelecek olan yeni operasyonlarda, Operation Burnt Horizon ile birlikte oyuna yeni bir de harita eklenecek. Yayınlanan tanıtım filmini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Rainbow Six: Siege’de 4. yılının ilk sezonu nihayet yakın zamanda oyuna eklenecek. Bu yeni ve ilk sezonun adı Operation Burnt Horizon olarak belirlendi. Yeni sezon ile birlikte oyuna eklenecek yeni harita da oyuncular için görücüye çıktı diyebiliriz. Oyuna eklenecek yeni haritaya Outback adı verilmiş ve önceki sezonlardan hatırlayacağınız Club House haritasına benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Zaten yapımcılardan Oregon ve Clubhouse haritalarından harmanlı olarak yaratıldığı dile getirmekte.

4 Yılın ilk sezonunda Rainbow Six Siege‘e 2 yeni karakterde Avustralya menşeili olarak entegre edilecek. Oyuna eklenecek karakterlerin isimleri ise şu şekilde; Mozzie ve Gridlock

Avustralya’nın özel hava askerlerinden olan bu iki yeni karakter Ubisoft tarafından da onaylanmış durumda. Henüz onlar için bir tanıtım videosu olmasa da görünüşleri şimdilik belli. Bir kadın ve bir erkek olarak gelecek olan yeni karakterlerin güçleri de net olarak belli değil. Tek detay birinin defans, diğerinin ise atak oyuncusu olması diyebiliriz.

Operation Burnt Horizon güncellemesinin menü içerisinde olan görünümü de sızmış durumda.

İşte Operation Burnt Horizon Haritası

Güncelleme 17 Şubat 2019 tarihinde turnuvalarda tanıtıldıktan bir hafta içerisinde sezon pass sahipleri için kullanılabilir olacak. Sonrasında 7 gün içerisinde tüm oyuncular renown kullanarak yeni karakterlerle oynama şansına erişebilecek.