Rainbow Six Siege Operation Wind Bastion – Fortress Haritası İlk Görüntüleri

Son yıllarda rekabetçi oyunlarında ilk sıralarda yer alan Rainbow Six Siege yeni güncellemesi Operation Wind Bastion yakın zamanda oyuna eklenecek. İşte Operation Wind Bastion Fortress haritasının ilk tanıtım videosuna göz atabilirsiniz.

İlk çıktığı günden beri güncellemeleri ile adından bir hayli söz ettiren Ubisoft yapımı rekabetçi oyunu Rainbow Six Siege, yeni gelecek güncellemesi olan Operation Wind Bastion haritasının ilk görsellerini yayınladı.

2018 yılının son sezonu ve son büyük güncellemesi olma özelliği taşıyacak olan Operation Wind Bastion ile oyuna Fas ülkesinden 1 defans 1’de atak karakteri eklenecek. Yine aynı şekilde tanıtımını izleyeceğiniz yeni Fortress haritasını da Fas ülkesinin esintilerini taşıyacak.

Adeta kale görünümüne sahip olacak olan yeni harita oldukça güzel görünüyor diyebiliriz. Hatırlarsanız Valkyrie ve Blackbeard karakterleri ile oyuna gelen Borders haritasına da benzerliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Karakterler hakkında şuan için detay mevcut değil, açıklamalar ve bilgiler paylaşıldıkça sizlerle mutlaka paylaşacağız.

Karakterler ilk olarak Pro League’de gözükecek

17 – 18 Kasım tarihlerinde Pro League turnuvası üzerinden tanıtılacak olan yeni karakterler turnuvalardan sonra sorun olmaz ise oyuna eklenecek ve ilk hafta Season Pass paketine sahip olan oyuncular yeni karakterler ile oynama şansına sahip olacak, sonrasında tüm Rainbow Six Siege sahipleri yeni karakterleri oyun parası ile yeni karakterleri açarak diledikleri gibi oynayabilecekler.