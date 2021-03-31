Realme GT Neo; Tasarımı Özellikleri ve Fiyatı - Teknofeed.COM
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Realme GT Neo; Tasarımı Özellikleri ve Fiyatı

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Realme GT Neo; Tasarımı Özellikleri ve Fiyatı
Okunuyor Realme GT Neo; Tasarımı Özellikleri ve Fiyatı

Realme GT Neo , 31 Mart lansmanı öncesinde şirket tarafından sızdırıldı. Realme GT Neo, bu ayın başlarında Realme GT lansman etkinliğinde tanıtıldı ve sonunda tasarımı gün yüzüne çıktı. İçerden sızan bilgilere göre, tahmini fiyatların yanı sıra telefon için temel özellikleri de paylaştı. Realme GT Neo’nun 120Hz yenileme hızı ekranıyla geleceği söyleniyor.

Realme, kısa bir tanıtım videosu aracılığıyla yaklaşan R GT Neo‘nun tasarımını göstermek için Weibo’ya gitti. Yeni modeli yukarıdan aşağıya doğru uzanan parlak şeritli mat bir dokuya sahip. Cihaz ayrıca 3’lü kamera kurulumu ile birlikte geliyor.

Tasarımı
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1Realme GT Neo tasarımı
2Teknik Özellikleri
3Realme GT Neo Beklenen Fiyatı
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Realme GT Neo tasarımı

Realme başkan yardımcısı ve küresel pazarlama başkanı Xu Qi Chase de telefonun aynı varyantının bir görüntüsünü paylaştı ve rengin Final Fantasy olarak adlandırılacağını açıkladı. Alt kısımda 3,5 mm kulaklık girişi ve USB C Tipi bağlantı noktası görünüyor. Realme GT Neo‘da 16 MP selfie kamerası yer almakta. Bunun yanında edindiğimiz bilgilere göre 64MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahiplik ediyor. Ayrıca 8 MP + 2 MP çözünürlüğünde 2 adet daha kamera yer almakta. Kameranın sensörünü bilmiyoruz fakat Realme GT ile benzer özelliklerde olacağını düşünüyoruz.

Teknik Özellikleri

Yadav’ın paylaştığı tweet’te , R GT Neo’nun bazı özelliklerini de paylaştı.

  • Arayüz UI 2.0 ve android 12
  • Ekran 120Hz Süper amoled
  • RAM LPDDR5 6GB, 8 GB VE 12 GB
  • Depolama UFS 3.1 128 GB VE 256 GB
  • İşlemci olarak MediaTek Dimensity 1200 yongsa seti kullanacak
  • Ana kamera 64 megapiksellik bir Sony IMX682 + 8 MP + 2 MP
  • Ön kamera 16 MP
  • Batarya 4.500 mAh (65 watt hızlı şarj)
  • Bağlantı 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11, Bluetooth 5.1, GPS / GLONASS, USB Type-C, NFC

Realme GT Neo Beklenen Fiyatı

3 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan R GT Neo, 8 nisanda raflarda yerini alacak. Telefonun fiyatları vergiler hariç;

  • 6 GB RAM ve 128 GB depolama : 275 dolar
  • 8 GB RAM ve 128 GB depolama : 305 dolar
  • 12 GB RAM ve 256 GB depolama : 350 dolar

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