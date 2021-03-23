Eğer bir işyeri açmak istiyorsanız veya e-ticaret yapmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken şirket kurmak olacaktır. Şirket kurmaya kararını verdikten sonra hemen hemen herkes şahıs şirketi kurma maliyetini araştırmaya başlıyor. Bizlerde bu yazımızda sizlere Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti 2021 Güncel şekilde anlatacağız.

Şahıs Şirketi Nedir? Kimler Tercih Eder?

Şahıs şirketi; tek başınıza ya da az sayıda ortak ile kurabileceğiniz ve ortaklığını zor devredebileceğiniz bir şirket türüdür. Diğer ortakların onayını almadan kendi payınızı devredemezsiniz.

Şahıs şirketlerini, kurulumunun da kolay olması sebebi ile genellikle iş hacmi az olan kişiler tercih etmektedir. Eğer iş hacminiz çok yüksek ise bu şirket şekli size göre değildir.

Şahıs Şirketlerinde Gelir Vergisi Oranları Nedir?

Şahıs firmaları gelir vergisi mükellefidirler ve her sene mart ayına kadar evvelki seneye ilişkin finansal kâr zararını senelik gelir vergisi beyannamesi ile öderler.

Gelir vergisi oranını hesaplarken 5 ayrı sınıflandırma vardır. Bunlar:

Yıllık Gelir Miktarı ve Gelir Vergisi Tablosu

24.000 TL’ye kadar olan kısım % 15 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, 24.000 TL den fazlası için % 20 130.000 TL’nin 53.000 TL’si için ise 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası için % 27 650.000 TL’nin 130.000 TL’si için ise 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası için % 35 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için ise 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL), fazlası için % 40

Tablodaki veriler resmi gazeteden alınmıştır.

Şahıs Şirketi Kurarken Gerekli Evraklar

İşe Başlama formu ( Edevlet üzerinden yada matbu formu örneği çıktısı alıp doldurulabilir),

İkametgah ( Edevlete giriş yaparak alabilirsiniz. 2 adet),

Nüfus cüzdanı sureti (2 adet),

Noterden imza beyannamesi,(2 adet),

Mali müşavir vekaleti,

Kira kontratı yada tapu,

Vesikalık fotoğraf.

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti Nedir? Güncel 2021

Kurulum aşamasında tüm bu işlemlerinizi evden çıkmadan mükellef.co üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Noterden muhasebeci vekaleti 148 TL

Şahıs imza beyannamesi 100 TL

Vergi dairesi sözleşme damga vergisi 52 TL

Ayrıca mükellef üzerinden kurulum yaparsanız 250 TL + kdv hizmet bedeli olacaktır.

Ayrıca faaliyet adresi olarak ailenizden veya başkasından ev kiralar iseniz ekstra aylık stopaj gideriniz olacaktır. Tapusu sizin adınıza ise stopaj ödemezsiniz.

Şahıs Şirketi Sabit Giderler

Bu kısımda açtığınız şirket hiç iş yapmasa bile ödemeniz gereken ücretleri açıklayacağım.

Sabit giderlerimiz beyannamelerden oluşmaktadır. Bunlar:

Beyanname Damga Vergileri

Her ay KDV beyannamesi ödemek zorundasınız ( 64,10 TL damga vergisi)

damga vergisi) 3 ayda bir gelir geçici beyannamesi ödemesi ( 97,20 TL damga vergisi)

TL damga vergisi) Son olarak Yıllık gelir vergisi beyannamesi (133 TL damga vergisi)

Ayrıca her ay 1055 TL bağkur prim ödemeniz vardır. 29 Yaş altında iseniz genç girişimci desteğinden faydalanarak 1 yıl boyunca bağkur primleriniz devlet tarafından ödenir.

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