Sakatlar Kendini İzah Edebilir - Teknofeed.COM

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Sakatlar Kendini İzah Edebilir

admin
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Sakatlar Kendini İzah Edebilir
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Sakatlıklar, kendini izah edebilir. Bizlere çokça iş düşünüyor. Doğru düzenleme yapmamız lüzum ediyor” diye konuştu. ‘Kulüpten gelen bir maaş indirimi yapma hali söz mevzusu mu? Ancak diyelim ki bu paralar bir olasılık yayıncı kurum tarafınca verilmeyebilir, kulüpler de aslına bakarsan kazancına göre hareket edecek. Doğal olarak o proseste kontratı devam eden oyunculardan kaybı oranında indirim talebinde bulunabilir kulüpler. Ben burada oyuncuların da teknik adamların da bunu pozitif yönde detaylar trendbet sitesinde ödeyeceğini düşünüyorum. Bundan kaynaklı görkemli bir proses yaşıyoruz. Bunu çoğumuz yaşıyoruz, bundan kaynaklı kazancı nasıl paylaştıysak bugüne dek kayba da ortak olmamız lazım olur. Ancak her insanın aynı oranda bunu göğüslemesi lazım olur.

Buradan ne oyuncular ne kulüpler ne de yayıncı kurum kendisine kar elde etmeye çalışmalı. Maalesef bu şekil hallerde bir fırsatçılık kendini gösteriyor. Daha adil bir duruş olacaktır” ifadelerini kullandı. Gençlerbirliği olarak çokça çok eksikleri bulunduğunu düşünmediğini dile getiren Hamza Hamzaoğlu, “Takımla alakalı çokça büyük sıkıntılarımız bulunduğunu düşünmüyorum. Oyun manasında natürel olarak ki kendimizi geliştirmemiz gereksinim duyulan taraflar var. Oynadığımız oyunu daha pekiştirmemiz lüzum ediyor. Her maç bir evvelkinden daha iyi olmamız lüzum ediyor. Oyunumuzu ve oyuncularımızı geliştirmeye gereksinimiz var. Oldukça çok eksiğimiz bulunduğunu düşünmüyorum.

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Bir önceki yazımız olan FreeHand'de Daire Etrafına Yazı Yazmak (Video) başlıklı makalemizde dönen yazı yazmak, freehand ve freehand de daire içine yazı hakkında bilgiler verilmektedir.

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