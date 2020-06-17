Samsung Galaxy A31 İncelemesi

Samsung Galaxy A51 ve Samsung Galaxy A71’den sonra, seri geçen yıl piyasaya sürülen Samsung Galaxy A30’un halefi olan Samsung Galaxy A31’in piyasaya sürülmesiyle devam ediyor. Samsung Galaxy A31, dört kameralı, Super AMOLED ekranlı ve 5.000 mAh bataryaya sahiptir.

Tasarım, Ekran ve Üretim Kalitesi

Tasarım söz konusu olduğunda, genel yapı ve görünüm, üst düzey kardeşleri Samsung Galaxy A51 ve Samsung Galaxy A71 ile oldukça benzer. Arka taraf, parlak bir yüzeye sahip geometrik bir tasarıma sahiptir ve üzerine ışık düştüğünde parlar. Samsung Galaxy A31, Prizma Crush Black, Prizma Crush White ve Prizma Crush Blue renklerinde geliyor.

Arkada Samsung Galaxy S10 Lite gibi oldukça özdeş bir kamera kurulumu var, LED flaşlı L şekli tasarımı yeterince büyük görünüyor. Çerçeveler metalik değildir, polikarbonat gövdeli plastik çerçeveler onu biraz hafif yapar.

Ön tarafta % 84.9 ekran-gövde oranı ve 20: 9 en boy oranına sahip Full HD + (1080 x 2400 piksel) çözünürlüğe sahip 6.4 inçlik Super AMOLED ekran var. Ön tarafta, merkezde 20 MP f / 2.2 selfie kamera bulunan bir çentik var.

Kamera

Kameralar hakkında Samsung Galaxy A31, dört kameralı bir kurulum sunuyor. Birincil kamera 48 MP, 8 MP ultra geniş açılı, 5 MP derinlikte kamera ve 5 MP makro kameradan oluşuyor. Kamera kurulumu Samsung Galaxy A51 ile hemen hemen aynı, Samsung Galaxy M31 ve Samsung Galaxy A71 bunun yerine 64 MP kamera modülü kullanıyor.

Kamera, video, makro modu, canlı odak, pro modu ve AR özellikleri için de çalışan geniş açı modu da dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunar. Herhangi bir 4K video kayıt özelliği ve 60 fps’de 1080p video bulamadık. Ağır çekim videoları çekmezken, kamera özellikleri açısından rekabet etmektedir.