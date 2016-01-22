Samsung Galaxy S10e Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Unpacked 2019 etkinliği kapmasında tanıtılan Galaxy S10 ailesinin en küçük üyesi Galaxy S10e modelinin teknik özelliklerine, fiyatına ve çıkış tarihine göz attık, işte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenen Unpacked etkinliğinde teknoloji devi Samsung, Galaxy S10 ailesinin tüm modellerini kullanıcılarına tanıttı. Bu ailenin içinden S10e modeli ise 2019 yılının en çok merak edilen ve beklenen modellerinin başında geliyor.

San Francisco’da yapılan lansmanda dikkatleri üzerine toplayan yeni S10e modeli kullanıcısına bir hayli dikkat çekici özellikler sunuyor. Samsung Galaxy S10e modelinin özellikleri neler gelin birlikte göz atalım.

Samsung Galaxy S10e Özellikleri

Günay Koreli şirket uzun bir süredir kullanmamış olduğu düz ekran modeline Galaxy S10e modeli ile tekrar dönüş yapmış. Arka kısmı alüminyum kaplamadan oluşan bu modelin de tüm amiral gemi cihazlar gibi kablosuz şarj özelliğinin bulunması ilk dikkat çeken özelliklerden biri. Telefonun arka kısmında alüminyum malzemeye ek olarak kullanılan cam da görünüş bakımından fazlasıyla etkileyici bir hava yakalanmasına olanak tanıyor.

Özellikle son dönemlerde popüler olan delikli ekran özelliği S10e modelinde hoş bir görüntü yakalanmasına neden olmuş. Telefonun yan kısmına koyulan parmak izi sensörü ise dikkat çeken bir başka özellik. Galaxy S10e modeli 5,8 inç boyutunda da bir AMOLED ekrana sahip. Telefonun Gorilla Glass 5 ile korunan Infinity-Q ekran kullanıcılara 1080*2280 Piksel çözünürlük sunuyor.

Exynos 9820 yonga setine sahip olan Galaxy S10e, 128GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM ile görücüye çıkıyor. Ayrıca depolama kısmında daha çok alana ihtiyacı olan kullanıcılar için 512GB’a kadar da microSD kart desteği bulunuyor. 3100 mah bataryası ise pil bakımından telefonun oldukça iddialı olduğunu gösteriyor.

Galaxy S10e modelinde biri önde olmak üzere toplam 3 adet kamera bulunuyor. 12 ve 16 megapiksellik arka kameralara 10 megapiksellik f/1.9 diyafram aralığına sahip bir ön kamera eşlik ediyor.

Samsung Galaxy S10e Teknik Özellikleri

5.8-inç, Full HD+ 19:9 (438ppi) AMOLED ekran

Boyutlar: Ağırlık: 69,9 x 142.2*7.9mm, 150g

İşlemci: 8nm 64-bit 8 çekirdekli Exynos 9820

Bellek: 6GB RAM (LPDDR4X), 128GB + MicroSD desteği

Bağlantı: Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz) 1024QAM

Samsung Galaxy S10e Fiyatı

Yeşil, mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile sunulacak olan Galaxy S10e sarı ve kırmızı özel renk seçenekleri ile de tercih edilebilecek. ABD’de 700 dolarlık bir fiyata sahip olan telefon ülkemizde 5,500 Türk Lirasından satışa sunulacak.

27 Şubat 2019 tarihinde satışa sunulması beklenen yeni Samsung Üyesi Galaxy S10e’nin 21 Şubat 2019 tarihinden itibaren de ön siparişi verilmeye başlanabilecek. Ayrıca stoklar ile sınırlı olan bir kampanyası bulunan telefonun 21 Şubat 2019 tarihinden itibaren kampanya koşullarını karşılayıp ön siparişini veren kullanıcılara 800 Türk Lirası değerinde bir çift Galaxy Buds kazanma şansı tanınacak.