Samsung Galaxy S11 + LG 5000mah Batarya İle Çalışıyor

Bugünün erken saatlerinde, Samsung’un yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonu, Samsung Galaxy S11, kamera kurulumunu ve tasarımını renderlerle ortaya çıkardı. Şimdi, serideki daha büyük bir varyant olan Galaxy S11 + ‘ın LG tarafından üretilen büyük bir 5.000mAh batarya tarafından destekleneceği bildirildi.

Samsung Galaxy S11 Teknik Özellikleri

Galaxy S11 serisi, kendinden önceki model Galaxy S10 serisi ile kıyaslandığında anakartta iyileştirmelere sahip olacak gibi görünüyor. Bu, yeni işlemcilerle performansta, yeni sensörlerle fotoğrafçılık ve daha iyi güç optimizasyonları ve pil kapasitesiyle pil ömründe geçerlidir.

Samsung Galaxy S11 Pil Ömrü

Yeni bir rapora göre, Güney Kore teknoloji devinin yaklaşmakta olan amiral gemisi serisi, yeni nesil AMOLED teknolojisinin kullanımıyla sadece daha iyi pil ömrü sunmayacak, aynı zamanda daha büyük pil kapasitesi de sunacak. Galaxy S11’in 4.300 mAh’lık Note 10+ batarya ya da Galaxy A71‘s 4.500mAh batarya ile donatıldığı söyleniyor; Galaxy S10 üzerinde kayda değer bir artış.

Öte yandan, Samsung Galaxy S11e’nin Galaxy S10e’de bulunan 3.100mAh batarya üzerinde 3.730mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. Ve Galaxy S11 + için, cihaz Galaxy M30’a benzer şekilde 5.000 mAh’a yakın bir batarya kapasitesine sahip olabilir. Bu güç artışlarının nedenleri, serideki birkaç zorlu güncellemeye işaret ediyor.

Yaklaşan S11 programında 120Hz gibi daha yüksek bir yenileme oranı mevcut ve 5G versiyonlarına ulaşıyor olabilir. Her iki özellik de kendi başına kayda değer miktarda güç çeker ve cihazı batarya yedeğinde geri çekebilir. Endüstri kaynaklarına göre, büyük 5.000 mAh bataryanın Güney Koreli bir elektronik şirketi olan LG tarafından tedarik edildiği bildiriliyor. Özellikle LG, kapasiteye göre dünyanın en büyük lityum-iyon batarya üreticisi olduğundan, Samsung’un tedarikçisi olması muhtemel.

Samsung, özel bir PMP paketleme yöntemi kullanarak batarya kapasitelerindeki bu yeni önemli artışı sağladı. Bu yöntem, hücrelerin daha eski kuşaklarla aynı pil boyutunda aynı kapasiteye veya daha fazla güce sahip daha küçük paketlere izin verecek şekilde büyük ölçüde azaltılmış ambalaj boyutlarına sahip olmasını sağlar. Ek olarak, Samsung’a PMP modülü sağlayan tedarikçi aynı zamanda Apple’ı da tedarik edecek. Bu nedenle, Cupertino tabanlı devin 2020 iPhone ile yüksek çözünürlüklü ekranlar ve daha fazlasını sunmasını bekleyebiliriz.