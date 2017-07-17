Samsung Galaxy Watch Active Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

2019 Unpacked etkinliği kapsamında tanıtılan Samsung Galaxy Watch Active özelliklerine, fiyatına ve çıkış tarihine göz attık işte tüm detaylar...

Geçtiğimiz yıl Samsung tarafından New York’ta düzenlenen etkinlikte Galaxy Note 9 modeli yanında Samsung Galaxy Watch modeli tanıtılmıştı. Yeni akıllı saat sürprizi yapan Samsung yeni tanıtımında Samsung Galaxy Watch Active modelini kullanıcıların beğenisine sunmuştur.

Sportif, ince ve zarif görünümüyle dikkat çeken Galaxy Watch Active oldukça ilgi çeken özelliklere sahip. Samsung bu akıllı saat tanıtımını San Francisco şehrinde yapmış, cihazın tüm özelliklerini göstermiştir.

Samsung Galaxy Watch Active Özellikleri ve Fiyatı

Yani nesil akıllı saat olarak piyasa sunulan serinin bu modelinde yine çift çekirdek bulunmakta, 1,15 GHz hızla çalışan Exynos 9110 işlemcisi vardır.

Samsung Galaxy Watch Active 750 MB Ram ve 4 GB dâhili hafıza ile sunulan akılı saat modelinin ekran görünümü daha önceki modele çok benziyor. Ekranında 1,1 inç boyutunda Super AMOLED ekran kullanıcılarına 320 X 320 ekran çözünürlüğü sunmaktadır. Ayrıca ekran Gorilla Glass 3 ile korunmaktadır.

Samsung Galaxy Watch Active bataryasının kapasitesi ise 230 mAh ile çok dikkat çekmektedir. Bunun dışında cihaz Tizen 4.0 işletim sistemi ile birlikte çalışmakta. Bu sayede cihaz daha akıcı bir deneyin sunmakta. Tasarımı da oldukça şık duruyor. Kordon yapısının 20 mm olması nedeniyle kendinize ait standart kordonları da kullanabilirsiniz.

Samsung Galaxy Watch Active ayrıca 40 mm boyutuna sahip. Serideki diğer modeli gibi Bixby desteği de bulunmakta. Ancak bu özelliğinin Türkçe desteği olmaması nedeniyle fazla işlevsel olmayacağını da belirtmeliyiz.

Samsung Galaxy Watch Active akıllı saat alüminyum kasaya sahip. Cihaz açıklanan resmi bilgilere göre yaklaşık 5 ATM basınca kadar dayanıklılık özelliği göstermekte. Cihazın dayanıklılık iddiası bununla kalmıyor. Ayrıca IP68 dayanıklılık sertifikası akıllı saatin diğer bir özelliğidir. Bu sertifika yeni nesil akıllı saatin suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu göstermekte. Kullanıcılar cihaz üzerinde günlük yaşamlarında kullanabilecekleri çeşitli modlar da bulacak. Modlar sayesinde Samsung Galaxy Watch Active kullanıcıları günlük yaşamlarındaki aktiviteleri kaçırmadan takip edebilecek.

Samsung Galaxy Watch Active özellikleri dışında kullanıcıları ilgilendiren diğer konu da fiyatıdır. Özellikleri ile dikkat çeken yeni nesil akıllı saat Watch Aktive satış fiyatı 1199 TL den başlayan fiyatlarla kullanıcılarına sunulacak.

Samsung Galaxy Watch Active teknik özellikleri

Ekran 1,1 inç Super AMOLED Gorilla Glass 3

Çözünürlük: 320 x 320

RAM 768 MB RAM + 4 GB (Bluetooth model)

İşletim sistemi: Tizen 4.0

İşlemci Exynos 9110 – 1.15 GHz çift çekirdek

Kordon tipi: 20 mm

Batarya kapasitesi: 230 mAh

Sensörler: İvme Ölçer, Jiroskop, Barometre, Kalp Atış Hızı İzleme, Ortam Işığı

Dayanıklılık: 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

Samsung Galaxy Watch Active Çıkış Tarihi

Yeni nesil akıllı saat olarak kullanıcıları ile buluşmaya hazırlanan Samsung Galaxy Watch Active sahibi olmak için çıkış tarihi olan Mart ayını beklemelisiniz.