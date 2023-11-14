SEO Danışmanlığı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Markanızın organik görünümünü artırmayı ve uzun vadede dijital dünyada kalıcı olmayı hedefliyorsanız SEO danışmanlık hizmeti alarak çevrim içi dünyaya açılabilirsiniz. Peki, SEO danışmanlığı hakkında bilgi sahibisiniz? Hedef kitlenize ulaşmak için olası ihtiyaçlarınız neler? Bu tür sorulara yanıt almak istiyorsanız sizin için hazırladığımız kapsamlı rehbere göz atabilirsiniz.

SEO Danışmanlığı Nedir? Neden Önemlidir?

Ücretli reklamlar ve sponsorluk çalışmaları, dönemsel görünürlük ve satış başarıları için önemlidir. Ancak kalıcı sonuçlar için bunların yeterli olduğunu düşünüyorsanız bir daha gözden geçirmenizde fayda vardır. Her gün milyonlarca veri girişinin olduğu arama motorlarında hedef kitlenizin dikkatini çekmeniz ve güvenini kazanmanız için SEO danışmanlığı hizmeti almanız gerekir.

SEO Danışmanlığı Nedir?

SEO (Search Engine Optimization), arama motorlarının web sitelerini tararken ve sıralarken kullanılan algoritmaları anlama ve buna göre başta anahtar kelimeler olmak üzere çeşitli faktörleri optimize etme sürecidir. Tüm bu işlemler tarama botlarının, sayfalarınızı daha iyi anlamasını ve dizine eklemesini sağlar. Genel olarak bu süreçte teknik SEO, içerik stratejisi ve backlink yönetimi gibi faktörler ele alınır.

SEO danışmanlık hizmeti ise SEO ve proje yönetimi hizmetleri, kampanya ve rakip analizi ve doğru trafiği doğru zamanda doğru kullanıcı yoluyla almak için alabileceğiniz profesyonel bir destektir. Arama motoru sıralama faktörleri hakkında deneyim sahibi olan SEO uzmanları, bir web sitesinin mevcut durumunu analiz ederler ve daha iyi sonuçlar elde etmek için yapılması gereken değişiklikleri belirlerler.

SEO Danışmanlığının Firmalara Katkıları

SEO danışmanlığının firmalara dijital mecralarda görünürlük, marka güvenilirliği ve bilinirliği başta olmak üzere çok sayıda katkısından bahsetmek mümkündür. Bunlardan başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:

Doğru bilgi ve içerik oluşturma sürecine katkıda bulunarak potansiyel müşterileri çekmenize yardımcı olur.

Üçüncü taraf web sitelerinin sayfalarınıza geri bağlantılar vermesini sağlayarak arama motoru sonuçlarında (SERP) üstte çıkmanıza katkıda bulunur.

Kullanıcı deneyimini esas alan Googlebot’a göre web sitenizi optimize eder.

Kullandığı niş tekniklerle web sitenizin rakiplerinizden daha fazla görünür olmasını sağlar.

SEO, uzun vadede edinim maliyetlerini (cost of acquasition) düşürerek pazarlama masraflarını azaltır.

Site navigasyonu ve sayfa organizasyonu düzenleyerek markanızı daha profesyonel gösterir.

SEO hizmetleri pek çok farklı konuda markayı ilgilendiren iyileştirmeleri yapar ve işletmenizi dijital rekabette güçlendirir.

SEO Danışmanlığının Ana Bileşenleri

SEO danışmanlığı; teknik SEO, anahtar kelime stratejisi, backlink stratejileri, içerik oluşturma ve optimizasyonu gibi çok geniş bir alanı kapsar. Bu çalışmaların hepsi birbirine bağlı olduğu gibi birinin eksik yapılması diğerlerinin verimliliğini de etkiler. Özellikle kurumsal SEO danışmanlık hizmeti söz konusu olduğunda bu hususlarla birlikte marka bilinirliğine yönelik stratejileri de eklemek gerekir. İşletmenizin ihtiyaçlarına ve hedeflerine yönelik oluşturulan bir planlamayla potansiyel müşterilerinizin güvenini kazanabilir, kısa sürede organik trafiğinizi artırabilirsiniz.

Teknik SEO Analizi

Teknik SEO analizi, web sitenizin arama motoru optimizasyonu kriterlerine göre incelenmesini ifade eder. Googlebot ve diğer tarama botlarının sayfalarınızı tarayabilmesi, sıralayabilmesi, dizine eklemesi gibi işlemler, site hızı ve mobil uyumluluk gibi iyileştirmelere bağlıdır. Siteniz için teknik bir denetim yapabilmek için Google Search Console ve tarama tabanlı bir araca ihtiyaç duyulur. Teknik raporu aldıktan sonra karşılaşacağınız ve muhtemelen düzeltilmesi gereken noktalar şöyledir:

Tarama: Doğru hedef kitleye ulaşabilmek için sayfanızın arama motorlarında taranabilir olmasını sağlar.

İndeksleme: Arama motorlarının veri tabanlarına kaydettiği sayfaları bazı kriterlere göre sıralayıp kullanıcılara sunulması süreçleri teknik SEO ile yapılır.

Robots.txt: Google botlarına tarama sinyalleri göndererek dosyanızın daha rahat ve hızlı taranmasına yardımcı olur.

Site haritası (Sitemaps): web sitesinde yer alan sayfaları site haritasıyla türlere ayırabilir, tarama sıklığı ve önem düzeyi ayarlanabilir.

Mobil uyumluluk: Web sitesine mobil cihazlardan erişen kullanıcıların erişim ve site kullanımı konusunda problem yaşamasının önüne geçer.

Sayfa hızı: Web sitesinin sıralamasını etkilediği gibi kullanıcı deneyimi açısından da önemlidir. Yavaş yüklenen bir sayfa, kullanıcıların rakiplerinize yönelmesine neden olabilir.

Teknik SEO, site yapısından kullanıcı dostu bir deneyim sunmaya kadar pek çok farklı konuyu kapsar. Bu süreçte web sitenizin performansı iyileştirilerek ziyaretçilere nitelikli bir hizmet sunması sağlanır.

Anahtar Kelime Araştırması ve Stratejisi

Anahtar kelime araştırması sürecinde doğru stratejiler belirleyebilmek için sitenin güncel durumu, faaliyet gösterilen alanlar, hedef kitle, bütçe ve sektör göz önünde bulundurulmalıdır Kurumsal SEO danışmanlığı aldığınızda, bu alanda deneyim sahibi bir SEO uzmanı sizin için tüm bu süreçleri analiz eder. Markanızın ürün veya hizmet portföyüne uygun anahtar kelimelerle niş odaklı stratejiler geliştirir. Genel olarak sürecin işleyişi şu şekildedir:

Öncelikli olarak faaliyet gösterilen alanla ilgili ana anahtar kelimeler seçilir. Odak arama terimlerinin ardından uzun kuyruklu anahtar kelimelere yönelmekte fayda vardır. Genelde 3 ya da daha fazla kelimeden oluşan bu arama terimlerinin çoğu zaman hacimleri düşük olur. Ancak kullanıcılar bu aramalarda niyetlerini açıkça gösteren sorgulamalar yapar. Bu da web siteniz doğru optimize edildiğinde işletmeniz için daha yüksek dönüşüm sağlar.

Niş odaklı stratejiler: Niş odaklı yaklaşım belirlenirken genelden özele doğru gidilir. Önce genel anahtar kelime üzerinden planlama yapılarak daha sonra hedeflenen alanla ilgili özel arama terimlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.

Tüm bu adımlar, işletmenizin hedef kitlenizle buluşmasını kolaylaştırır. Doğru anahtar kelime stratejisi sayesinde potansiyel müşterilerinize ulaşabilirsiniz.

İçerik Oluşturma ve Optimizasyonu

Anahtar kelime çalışması yapmak kadar anahtar kelimelerin içeriklerde dağılımı ve kullanımı da büyük önem arz eder. İçerik optimizasyonu denilen bu aşamada, profesyonel SEO danışmanlığı hizmeti alınan kişi ve kurumlar gerekli düzenlemeleri yapar.

İçerik oluştururken öncelikli dikkat edilmesi gereken nokta, kullanıcı dostu bir strateji benimsemektir. Artık arama motorları kullanıcıların arama niyetlerini anlayıp sorgu bağlamı ve kelimeler terimleri arasındaki anlamları inceleyerek sonuç sayfasında alakalı içerikleri çıkarır. Bu faktörü göz önüne alarak içeriklerinizde anahtar kelimelerden yararlanabileceğiniz bölümler şunlardır:

İçeriğin ana başlığında (H1 etiketi)

Meta title ve description kısmında

İçeriğin alt başlıklarında

İlk ve son paragraflarda

İçerik içinde verilen linklerin anchor text’lerinde

İçeriğin URL adresinde

İçerikte kullanılan görselin alt metninde

İçeriğin alakasız yerlerinde sadece anahtar kelime kullanmak için yazının okunurluğunu düşürmemek gerekir. Google ve diğer arama motorları bu durumu çoğu zaman spam olarak algılar.

Dış SEO (Backlink) Stratejileri

Dış SEO, web sitesinin arama motorlarında daha fazla görüntülenmesini sağlamak için farklı web sayfalarından linkler almasına denir. Bu yöntem, web sitenizin Google gözündeki güvenilirliğini ve popülaritesini artırır. Ayrıca sayfalarınızın, kullanıcılara değer katan, uzmanlık sunan içeriklere sahip olduğu düşüncesini güçlendirir. Bu da SERP’lerde daha iyi sıralamaları beraberinde getirir.

Doğru SEO Danışmanını Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Markanıza uygun SEO danışmanı seçerken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Burada uzmanın çalışma yöntemi, geçmiş referansları ve sektör tecrübesi gibi hususları ele alabilirsiniz. Aşağıda tüm bu başlıklara detaylıca değindik.

Danışmanın Tecrübesi ve Referanslar

Öncelikli olarak SEO danışmanlığı hizmeti alacağınız kurum veya kişinin bu alanda bilgi birikimi ve geçmiş işlerdeki referanslarını inceleyebilirsiniz. Bunun için size bir portföy sunmasını talep edebilirsiniz. Daha önce birlikte çalıştığı markaların web sitelerinin optimize edilip edilmediği, SERP sıralamalarında gözüküp gözükmediği gibi hususlara göz atmanızda fayda vardır.

Kullandığı Araçlar ve Teknikler

SEO danışmanı, anahtar kelime, rakip ve pazar analizi için birden fazla program ve araç kullanır. Örneğin, sitedeki kopya içerikler ve hataları ayıklamak için Screaming Frog,aAnahtar kelime taraması için Ahrefs, on-page SEO için Semrush ya da ücretsiz araçlardan Answer The Public ve SpyFu gibi sayısız aracı saymak mümkündür. Nitekim SEO danışmanlığı ücretleri de gerekli bu tür program ve uygulamalara göre belirlenir.

Bunların yanında SEO danışmanınızın etik ve güncel yöntemler ışığında çalışması gerekir. Sözleşme imzalamadan önce hazırlayacağınız yönergelere göre hareket ettiğinden emin olmanız önemlidir. Black hat SEO gibi kısa sürede trafik getirebilen fakat uzun vadede zararlı olan yöntemlere sapmamalıdır. SEO danışmanlığı aldığınız kişi ve kurumların bilgilerinizi üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmayacağına da güvenmeniz gerekir.

İletişim ve Raporlama Sıklığı

SEO hizmeti aldığınız danışmanınızın pazarlama kampanyalarını raporlaması, projenizin ne aşamada olduğunu ve sonuçların nereye gittiğini size aktarması gerekir. Bu noktada sadece rakamsal verileri sunmayıp, verileri analiz ederek size dijital okur yazarlık açısından da yardımcı olmalıdır.

Seçtiğiniz SEO danışmanının iletişim yönünün de kuvvetli olması gerekir. Aklınızdaki tüm soruları gidermeli ve markanızın dijital varlığı hakkında tatmin edici cevaplar sunabilmelidir. Tüm proje hakkında size açık bir biçimde rapor verebilmeli ve neyi niçin yaptığını açıklamalıdır.

Dopinger SEO Danışmanlığı

Kurumunuz ya da markanız için SEO danışmanlığı paketi satın almak istiyorsanız, Dopinger SEO danışmanlığını tercih edebilirsiniz. Firma, uluslararası niteliklere sahip SEO uzmanlarıyla markanız için en üst düzeyde optimizasyon hizmeti sunar. İşletmenizin tüm SEO ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı analizler ve özgün stratejiler kullanır. Siz de Dpoinger.com’dan aylık seo danışmanlığı hizmeti alarak markanız için olumlu sonuçları kısa sürede görmeye başlayabilirsiniz.

SEO Danışmanlığında Sıkça Karşılaşılan Sorunlar

SEO danışmanlığında gerek müşterilerin sektöre yabancı olması gerekse kısa sürede hızlı sonuç alma beklentisi bazı problemlere yol açar. Bu noktada sık karşılaşılan bazı sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür.

Yanıltıcı Vaatler ve Beklentiler

SEO danışmanlığı esnasında verilen büyük ve imkansız vaatler sizi yanıltabilir. Eğer danışman size ayda minimum ziyaretçi ve tıklanma sayısı gibi net rakamlar veriyorsa bundan şüphe duymanız gerekir. SEO uzun süreçlere yayılan, düzenli takip ve iyileştirmelerle birlikte organik trafikte artış sağlayan bir yöntemdir. Arama motoru algoritmaları sürekli değiştiğinden sizi üst sıralara çıkaracak danışmanın bu konulara yoğunlaşması gerekir.

Marka sahiplerinin SEO konusunda kısa sürede beklentiye girmesi de sıkça karşılaşılan sorunlardan birisidir. Black hat SEO gibi web sitenizi ileride kötü etkileyebilecek kısa yollara gidilmediği sürece SEO’dan kısa sürede markanızı üst sıralara taşımasını beklemek haksızlık olur.

Güncel Olmayan SEO Teknikleri

Sürekli dönüşen dijital dünyada SEO teknikleri de birtakım değişimlere uğrar. Arama motorlarının sürekli güncellediği algoritmalara göre SEO danışmanlığı veren kişi ve kurumların kendini yenilemesi gerekir. Peki güncel olmayan SEO teknikleri nelerdir? Başlıca hususları şu şekilde sıralamak mümkün:

Alakasız anahtar kelime kullanımı: Daha önceleri alakalı ve alakasız anahtar kelime kullanımıyla arama motorlarında sıralama elde etmek mümkündü. Ancak görünürlük almak için yapılan bu hile, kullanıcıyı yanlış yönlendirme olarak değerlendirileceğinden SEO skorunu olumsuz etkiler.

Sadece masaüstü versiyona önem verme: Son yıllarda aramalar çoğunlukla mobil cihazlardan yapıldığından mobil uyumluluğa uygun SEO çalışması yapmamak sitenizin görünürlüğünü azaltır.

Eski tip URL kullanma: Düz URL kullanımını, yönlü ve iç içe geçmiş URL kullanımı yerine tercih ettiğinizde arama motorları tarafından anlaşılmanız güçleşir.

Kopya içerik kullanımı: Daha önceleri arama motorlarında üst sıralarda yer alan içerikler birbirini kopyalayarak sıralama elde etmeye çalışırdı. Günümüzde kopya içerikler site güvenilirliğini olumsuz etkiler.

SEO’nun sürekli değişen doğası ve dinamik yapısından ötürü algoritmalara yönelik çözümler geliştirmek SEO danışmanlarının görevlerindendir.

Dopinger SEO Danışmanlığı Hakkında

Dopinger.com, dijital pazarlama alanında yerel ve küresel ölçekte çalışmalar yürüten bir SEO danışmanlık ajansı olarak öne çıkar. E-ticaret SEO danışmanlığı hizmetlerinden yararlanarak siz de markanızın hedef kitlenize ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Dopinger.com’u rakiplerinden ayıran özelliklerden bazıları ise şöyle sıralanabilir:

Her zaman müşterilerinin yanında olup sorularını yanıtlar ve ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunar.

Sürekli olarak yeni ve yenilikçi stratejiler geliştirerek rekabet avantajınızı sürdürmenizi sağlar.

Farklı sektörlerdeki müşterilerin ihtiyaçlarını anlayarak her birine özgün ve etkili çözümler vadeder.

SEO alanındaki güncel algoritmaları ve kriterleri yakından takip eder. Bu sayede müşterilerinin web sitelerini en iyi şekilde optimize eder.

Müşterilerinin memnuniyetini en üst düzeyde tutar ve onların belirlediği hedeflere odaklanır.

SEO alanındaki yeni gelişmeleri sürekli olarak takip eder ve müşterilerini bu değişimlere uyum sağlamaları konusunda yönlendirir.

En son teknolojiye sahip SEO araçlarını kullanarak müşterilerinin başarısını maksimize eder.

Nitelikli ve deneyimli bir SEO danışmanı kadrosuyla müşterilerinin ihtiyaçlarına yanıt verir.

Detaylı analizler yaparak müşterilerinin ihtiyaçlarını anlar ve stratejik planlar geliştirir.

Marka bilinirliğini artırırken, organik bir büyüme sağlamanıza destek olur.

Sizler de Dopinger.com’un sunduğu SEO danışmanlık paketi sayesinde markanızı global ölçekte büyütmek için adım atabilirsiniz.