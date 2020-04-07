Ses İzolasyon Malzemeleri - Teknofeed.COM

Ses İzolasyon Malzemeleri nelerdir? Akustik çözümler arasında yer alan birçok ürün vardır, mantar rulo şilte, kauçuk şilte, akustik şilte, ağır ses bariyeri gibi birçok ürünü Turkish Acoustic’ den edinebilirsiniz. Ses yalıtımında tüm Avrupa normlarına uygun ürünler üretimini yapan Turkish Acoustic tüm müşterilerini mutlu ayrılmayı amaç edindiği için tüm ürünleri doğru hammaddeler kullanarak üretimini sağlamaktadır. Daha öncesinde çalışmış olduğu projeleri internet sitesi üzerinden referanslar kısmından görüntüleyebilirsiniz.

Ses İzolasyon Malzemeleri Hakkında Bilgi

Mantar rulo şilte Ses İzolasyon Malzemeleri grubunda yer alan doğal olarak üretilen bir üründür. Doğal mantardan üretilen şilteler, sağlığa herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Standart kalınlıkları 2 mm – 3 mm – 4 mm – 5 mm Rulo En ve Boy: 125 cm rulo en / boy 32 mt. (1 Rulo 40 m² dir). Dönüştürülebilir bir yapıya sahip ürünlerdir levha halinde veya rulo halinde üretimi yapılmaktadır. Parke altlarında şap altlarında ses geçişine engel olmak amacıyla kullanılan bir ürün türüdür. Mantar rulo şilteler yüksek metrajlarda üretimi sağlandığı için yakın değerlerde ses geçişine engel olan akustik şilte kullanımı sağlayarak ses geçişine engel olabilirsiniz. Ses İzolasyon Malzemeleri türlerinden biri olan akustik şilte sarı renge sahip üründür. Titreşim sesleri konuşma seslere topuk sesleri gibi ses geçişlerine engel olmaktadır yüksek kalınlıklarda kullanıldığında fabrikalarda bulunan makine sesleri gibi seslere engel olabilmektedir.

Akustik şilteler titreşim engelleyici özelliği olan Ses İzolasyon Malzemeleri türüdür. Spor salonları gibi alanlarda ses ve spor aletlerinin çıkardığı sesleri alt katlara veya yan duvarlardan sesin geçişine engel olabilirsiniz. Ortama bağlı olarak ses yoğunluğu fazla olduğu zamanlarda bariyerli bondex sünger içerisinde yer alan ağır ses bariyeri yerine talebinize istinaden akustik şilte kullanımı sağlanarak Turkish Acoustic tarafından üretimi yapılabilmektedir.