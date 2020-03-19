Sony Playstation 5 Özellikleri Duyuruldu - Teknofeed.COM

Sony, lansmanı yaklaşan PlayStation 5'in tüm teknik özelliklerini yayınladı. Ancak, lansman öncesinde oyun konsolunun tasarımını hala yayınlamadı.

Sony, lansmanı yaklaşan PlayStation 5’in tüm teknik özelliklerini yayınladı. Ancak, lansman öncesinde oyun konsolunun tasarımını hala yayınlamadı. Uzun zamandır beklenen Sony Playstation 5, kısa süre sonra raflardaki yerini alacak. Şirket lansmana sayılı günler kalan PS5 teknik özelliklerini yayınladı ve kullanıcılarını heyecanlandırdı.

Mark Cerny Sony Playstation 5 Özellikleri Hakkında Konuştu

Sony’nin lider sistem mimarı Mark Cerny‘nin konuştuğu Oyun Geliştiricileri Konferansı 2020 için sanal bir açılış konuşmasında konsol hakkında yeni ayrıntılar yayınladı. Konsola gelen yeni özellikler dikkat çekiyor.

Yeni konsolun 3D ses ve yaklaşık 100 PS4 oyununu destekleyeceği açıklandı. Diğer taraftan bu sayının artması da bekleniyor. Konsolun teknik özellikleri açıklanırken, tasarım konusunda bilgi verilmedi.

İşte Playstation 5 Teknik Özellikleri

Konsolda en çok dikkat çeken noktalardan biri daha kısa yükleme süresi ve genel olarak geliştirilmiş performans için SSD depolaması alacak. Sony ayrıca, oyun içinde daha gerçekçi gölge ve ışık efektleri için daha yüksek ekran çözünürlüklerini işlemesine ve hatta ışın izlemeyi desteklemeye yardımcı olması için PS5’te GPU’yu değiştirdiğini de açıkladı.

Yeni GPU ayrıca PlayStation 5’in 4K oyun ve hatta desteklenen oyunlarda 8K’ya kadar çözünürlükleri desteklemesine yardımcı olacak. PS5, sadece oyundaki ses kalitesini iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda oyunu daha gerçekçi hale getirmek için 3D ses özelliğine de odaklanacak. Özelliğin, yalnızca üst düzey hoparlör sistemlerine sahip olanlara değil, tüm kullanıcılara nasıl fayda sağlayacağını açıklayan Sony, şunları söyledi:

“PS5 oyunların 3D ses yoluyla çok daha derin bir daldırma hissi sunmasına izin verecek. Görseller elbette oyun deneyimi için olmazsa olmazdır. Ancak sesin de önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Ses kullanıcının oyunu hissetmesi için önemlidir. Tüm kullanıcılar için cazip bir ses deneyimi sunmak istedik. Sadece üst düzey hoparlör sistemlerine sahip olanlar için değil, ideal ses oluşturma gücü ve verimliliği ile donatılmış 3D ses için özel bir motor tasarladık ve geliştirdik. PS5’te 3D ses ile çalınırken duyduğunuz sesler daha büyük bir mevcudiyet ve yer duygusu sunuyor. Çevrenizdeki farklı yüzeylere çarpan yağmur damlaları duyabileceksiniz ve bir düşmanın arkanızda nerede durduğunu duyabilir ve tam olarak bulabileceksiniz. “

PlayStation 5’in 3.5 GHz’e kadar hızlarda çalışabilen ve 16GB DDR6 RAM ile eşleştirilecek bir x86-64-AMD Ryzen Zen 2 CPU ile geleceği de açıklama da yer aldı..

SSD’nin 825GB depolama alanı olacağı ve 5.5GB/s Okuma Bant Genişliği sağlayacak şekilde bilgilendirildi. Şirket konsolda özel bir GPU kullanıyor. Ancak Sony, AMD’den geldiğini ve 2.23 GHz’e kadar değişken saat hızları ve toplam 10.3 Tera FLOPS bant genişliği sağlayan Radeon’un RDNA 2 tabanlı grafik motorunu kullandığını açıkladı.

Tüm Teknik Özellikler

CPU

x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”

8 Cores / 16 Threads

Variable frequency, up to 3.5 GHz

GPU

AMD Radeon™ RDNA 2-based graphics engine

Ray Tracing Acceleration

Variable frequency, up to 2.23 GHz (10.3 TFLOPS)

System Memory

GDDR6 16GB

448GB/s Bandwidth

SSD

825GB

5.5GB/s Read Bandwidth (Raw)

PS5 Game Disc

Ultra HD Blu-ray™, up to 100GB/disc

Video Out

Support of 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (specified by HDMI ver.2.1)

Audio

“Tempest” 3D AudioTech

Açıklamanın tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ek olarak tüm teknik detaylara Playstation Blog üzerinden de ulaşabilirsiniz.