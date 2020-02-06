Sosyal Medya Ajansı Nedir? - Teknofeed.COM

Günümüzde sosyal medyanın kullanımı oldukça büyük rakamlarla ifade edilebilmektedir. Dünyada ve tabi ki de özellikle ülkemizde sosyal medya kullanım oranı büyük ölçüde artık göstermektedir. Her geçen gün hem sosyal medyayı kullanan insanların sayısı hem de sosyal medyaya geçirilen zamanın artışından dolayı, markalar reklam politikalarını sosyal medyaya uyarlamaktadırlar. Bu yüzden sosyal medya ajansı ile çalışmak günümüzde kritik bir önem taşıyor.

Sosyal medya ajansı nedir?

Sosyal medya ajansları, firmaların dijital platformlarda konumlanmasında, hedef kitlelerini artırmasında, dijital ortamlardaki krizlerini yönetmesinde ve reklam politikalarını en uygun şekilde oluşturmasında etkili olan bir sektördür.

Sosyal medya ajansı ne iş yapar?

Sosyal medya ajansları özellikle orta ve büyük ölçekli firmaların dijital platformlarda konumlanmasını sağlamaktadır. Bu sayede firmalar hedef kitlelerine daha kolay ve daha hızlı bir şekilde ulaşırlar. Ayrıca doğru hedef kitle seçimi ve hedef kitleye doğru hitap şekli on binlerce hatta yüz binlerce potansiyel müşteriye ulaşmak açısından daha kısa bir sürece zemin hazırlamaktadır. Sosyal medya yönetimi doğru bir şekilde yapıldığı zaman firmalar karlarını ciddi oranlarda arttırmaktadırlar.

Ajansların görevlerinden biri de, özel stratejiler belirlemek ve satışları arttırmaya yönelik içerikler oluşturup kampanyalar düzenlemektir. Bu konu, sosyal medya ve web sitesi ve üzerinden yapılan satışlardan kapı müşterisine kadar geçerlidir. Çünkü internet ortamındaki reklam politikaları satışları büyük oranda etkilemektedir. Hem olumlu hem de olumsuz anlamda.

Ajanslar, firmaların dijital platformlardaki varlığını geçerli kılması açısından başta Instagram, Facebook ve Twitter olmak üzere nerdeyse tüm sosyal medya ortamlarında aksiyon alırlar. Bu sayede hedef kitleyi daha da genişletirler ve potansiyel müşterilerin sayısını büyük oranda arttırırlar.

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