Sporcuların Antrenman Ardından Toparlanmaları

Taze sıkılmış meyve suları sporcuları antrenman ardından evet toparlanmalarını süratlendiriyor ancak şu devrede meyvenin kendisini yemelerini istiyoruz. Günlük 4-5 porsiyon meyve tüketmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu. İyi beslenme kadar, iyi dinlenmeleri de önemli. Kas kütlelerinin ve performanslarının yapısı dinlenme oluyor. Bundan kaynaklı saat dilimlerini bozmamaları gerekiyor. Bunu ortaya getiren oyuncuların ilgi etmesi gerekir” şeklinde konuştu. Futbolcularımıza bilgilendirme detaylar kaçak bahis adresinde videoları yolladık. Biz bu vakit sonucunda onları bu kilolarda bekliyor. Biz bütün futbolcularımıza ve akademimize bir video ile bilgilendirme yolladık. Biz ligler başladığında da rutinimize başlayacağımızı düşünüyoruz” dedi. Bir tek bu vakitte değil düzgüsel şartlarda da bu önemli.

Bu vakitte sporcunun birazcık düzeni bozulduysa bir destek alması gerekebilir” ifadelerini kullandı. Virüs vakitli ardından her türlü negatif tabloya karşı planlarının hazır olduklarını açıklayan Gencel, “Kulüp içeriğinde beslenme son derece ön planda tutuluyor. En kaliteli besine, en tertemiz besine ilgi ediyoruz. Korona virüs vaktinden ardından bir olasılık bir futbolcumuzun kondisyonunun düşmesi ya da beklediğimiz kilo ağırlığında gelmeme hali olabilir. Bu olursa yeni beslenme planlaması mevzusunda da düşündüğümüz stratejiler var. Ancak biz takibimizi yapıyoruz. Hedefimiz onları beklediğimiz kilo aralığında bulmak” dedi. Futbolcuların yiyecek tabaklarını renkli besinleri seçmeleri icap ettiğini dile getiren Gencel, “Bilhassa sporcuların bu vakitte düzenlerini bozmamaları gerekiyor.

Site: https://bettings-shop.com/

Bir önceki yazımız olan FreeHand'de Daire Etrafına Yazı Yazmak (Video) başlıklı makalemizde dönen yazı yazmak, freehand ve freehand de daire içine yazı hakkında bilgiler verilmektedir.