Steam Cadılar Bayramı İndirimleri Yakında Başlıyor

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam üzerinde aktif olacak indirim tarihlerini haberimizde sizler için topladık, işte tüm detaylar ve tarihler...

Oyun denildiğinde tüm dünya’da ilk akla gelen platformlardan bir tanesi olan Steam, herkesin bildiği gibi belli zamanlarda sağlam indirimlerle oyuncuların cüzdanlarına göz koyuyor. İndirim zamanları ciddi düşüşlerle trafiğini arttıran Steam şimdi ise bir kaç gün sonra Cadılar Bayramına özel indirimleri sunmaya hazırlanıyor.

Steam Cadılar Bayramı İndirimleri Kaç Gün Sürecek ?

Steam Cadılar Bayramı indirimi 29 Ekim tarihinde start alacağını, şimdiden de cüzdanlarınızı hazır bekletmenizi öneriyoruz. Cadılar Bayramı indirimleri 4 gün boyunca aktif olarak Steam platformunda sürecek.

Steam üzerinde bu yıl bitmeden bir kaç indirim tarihi de sızmış durumda. Her sene yapılan Sonbahar İndirimleri şöleni de bu yıl 20 Kasım 2018 tarihinde start alacağını da belirtelim. Bu süre zarflarında cüzdanlarınızı hazır duruma getirmenizi öneriyoruz, şayet takip ettiğiniz oyunlar var ise güzel indirimlerle sahip olabileceksiniz. Sonbahar indirimleri ise toplamda 6 gün boyunca aktif olacak.

Steam Kış İndirimlerine Hazırlanın

Steam üzerinde bu sene bitmeden aktif olacak en büyük indirimler, Kış İndirimleri adı altında 21 Aralık 2018 tarihinde aktif olacak ve 14 gün boyunca indirimli fiyatlarla oyunlar satışta olacak. Steam indirim tarihleri belirttiğimiz vakitlerde aksilik olmadığı sürece aktif olacaktır, ancak hangi oyunlar ne kadar indirime gireceği konusunda pek fazla bilgi söz konusu değil. Ancak son zamanların en çok satan oyunu olan PUBG için güzel bir indirim olacağını belirtebiliriz.

Şimdiden herkese iyi oyunlar, kendinizi çok kaptırıp bütçenizi aşacak kadar oyun almamanızı öneriyoruz 🙂