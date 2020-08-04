Superbox Kullanımının Faydaları - Teknofeed.COM

Superbox istediğiniz her yerden, sağladığı yüksek kalite ile internete girmenize yardımcı olan taşınabilir bir kutudur. Bu kutu sayesinde, gittiğiniz her yere internetinizi götürebilir ve aynı eviniz konforunda internet kullanımına erişebilirsiniz.

Taşınabilir internet kavramı, uzun dönemlerden beri popülerliğini koruyan olgulardan bir tanesi halini aldı. Sürekli üzerinde çalışılan bir kavramdı ancak bizler Turkcell Superbox olarak, tüm bu çalışmaların ötesine geçerek, beklenenden de fazlasını direkt olarak sizler ile buluşturmayı tercih ettik.

Superbox Nedir?

Superbox içerisine konulmuş olan SIM kart aracılığı ile dilediğiniz her yerden 4.5G hızındaki Turkcell interneti ile buluşmanızı sağlayan bir kutudur. Bu kutu sayesinde kablosuz olarak, internet erişimine ulaşabilirsiniz. Size Turkcell kalitesini, kolay kullanım ile buluşturup sunuyoruz.

Özellikle yazlık internet olarak, büyük bir kullanım alanına sahip olan Turkcell Superbox tatile, yazlığınıza, köye ya da herhangi bir yere giderken yanınıza alabileceğiniz özelliği ile oldukça kullanışlı bir çizgidedir.

Aynı zamanda çekim kuvveti de oldukça yüksek olan bu taşınabilir internet ürünü, siz değerli kullanıcılarımız için oldukça tercih edilebilirliği yüksek bir yapıdadır.

Superbox’un Faydaları Nelerdir?

Turkcell Superbox pek çok yönden fayda sağlayan yapısı ile son dönemlerde oldukça tercih edilen bir üründür. Genel olarak bu ürünün avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Gittiğiniz her yere, bu internetin sizinle gelmesini sağlayabilirsiniz.

Yüksek çekim gücü ile hiç kesintisiz olarak internet üzerinden uğraştığınız her işiniz ile ilgilenebilirsiniz.

Herhangi bir video, dizi ya da film izlerken donma yaşamazsınız.

Kendi internetinize ekstra bir ücret vermek zorunda kalmazsınız.

Götürdüğünüz yerdeki herkes tarafından rahatlıkla kullanılabileceği için, o kişilerin de kendi internet paketlerinden harcama yapmasının önüne geçersiniz.

Ücretsiz kurulum ile de herhangi bir ücret ödemek durumunda kalmayacaksınız.

Sınırsız kota seçeneği ile oldukça büyük bir avantaja da sahip olacaksınız. Limit aşımı gibi sorunlarla da uğraşmayacaksınız.

Hem hız, hem sağladığı hizmet hem de ekonomik yönden oldukça büyük artıları olan taşınabilir internet sayesinde büyük kolaylıklar sağlayabilirsiniz.

Yazlık internet formatı ile kurulmuş olan bu servis sayesinde, dilediğiniz her noktadan, ev interneti rahatlığını yaşayabilirsiniz.

Turkcell Superbox Kampanyaları Nelerdir?

Turkcell Superbox kampanyaları seçeceğiniz farklı paket türlerine göre değişkenlik gösterir. 12 aylık olarak seçebileceğiniz 4.5 G internet paketleri ile ilgili detaylı olan tüm bilgilere aşağıdaki web sitemizden ya da 0850 396 19 23 numaralı hattımızdan erişebilirsiniz.

Aynı zamanda size uygun olacak paketler ve çok daha fazlası ile alakalı da bilgilendirme almak için İstanbul Anadolu yakasında bulunan Kadıköy Erenköy merkezli Turkcell Superonline şubemizi ziyaret edebilirsiniz. Bu sayede hem daha yakından ve detaylı bilgiye erişebilir hem de Superbox başvurusu ve çok daha fazlası ile alakalı bilgi edinebilirsiniz.

Superbox Altyapı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yazlık internet olarak oldukça yaygın bir kullanım ağına sahip Turkcell Superbox için gerekli olan ön koşullardan bir tanesi altyapıdır. Altyapı sorgulaması yapmak ve bulunduğunuz yerin Superbox’a uygunluğunu denetlemek için İstanbul Kadıköy ilçesinde bulunan Turkcell Superonline şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

Aynı zamanda 0850 396 19 23 numaralı hat üzerinden de daha detaylı bilgilere ulaşım sağlayabilirsiniz.

Superbox Başvurusu Nasıl Yapılır?

Superbox başvurusu yapmak, sizin için en uygun paketi seçmek ve diğer paketler ile alakalı da bilgi almak için şubemizi ziyaret edebilirsiniz. Şubemiz Kadıköy Erenköy’de bulunmaktadır.

Dilediğiniz zaman gelip, gerek normal paketler gerek ise ek paketler ile alakalı bilgiler alabilirsiniz. Superbox başvuru yapmak ve altyapı, kotalar, aşımlar gibi pek çok konuda da bilgi almak için şubemize mutlaka uğramanızı tavsiye ederiz.

Bizler Erenköy Turkcell Superonline olarak, sadece belirli bir bölgede hizmet vermiyoruz. Aynı zamanda tüm Türkiye’ye superbox, ADSL, VDSL ve fiber internet seçeneklerinin kurulum ve destek hizmetini veriyoruz. Önceliğimiz, kendi bölgemiz olsa da hem kendi misyonumuz hem de marka vizyonumuz konusunda ödün vermeden ilerleyerek, yetişebildiğimiz her noktaya hizmet götürmeyi amaçlıyoruz.

Sizler de Superbox ailesine katılmak ve kendi uygunluğunuzu öğrenmek isterseniz; aşağıda bulunan web adresini ziyaret ederek, pek çok konuda detaylı bilgi de alabilirsiniz.

Aynı zamanda, şubemiz aracılığı ile de birebir hizmet avantajından yararlanıp, gerekli tüm hususlara direkt olarak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri: 0850 396 1923

Websitemiz: https://turkcellsuperonline-netser.net/

Google Maps: https://g.page/TurkcelISuperonline