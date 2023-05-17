Tekerlekli Sandalye Çeşitleri

Tekerlekli sandalyeler, hareket kabiliyeti sınırlı olan insanlar için hayat kurtarıcı bir araçtır. Bu araçlar, engellilere hareket özgürlüğü sağlar ve hayatlarını kolaylaştırır. Tekerlekli sandalyelerin geniş bir yelpazesi vardır ve her biri farklı ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmıştır. Bu makalede, tekerlekli sandalyelerin özellikleri hakkında bilgi vereceğiz.

Akülü Tekerlekli Sandalye

Akülü tekerlekli sandalye elektrikli motorlarla çalışır. Bu sandalyeler, kullanıcının enerjisi yerine elektrik enerjisi kullanarak hareket eder. Akülü tekerlekli sandalyeler, manuel tekerlekli sandalyelere göre daha pahalıdır, ancak kullanıcılar için daha pratik ve rahat bir seçenek sunar. Bu sandalyeler, engellilerin daha uzun mesafeleri daha hızlı ve daha kolay bir şekilde kat etmelerini sağlar.

Manuel Tekerlekli Sandalye

Manuel tekerlekli sandalye kullanıcının kendisinin hareket etmesi için tasarlanmıştır. Bu sandalyelerde bir çift tekerlek ve bir çift itici çubuk bulunur. Kullanıcı, itici çubukları kullanarak sandalyeyi hareket ettirir. Bazı modeller, katlanabilir ve taşınabilir özelliklere sahiptir, böylece kullanıcılar kolayca taşıyabilirler.

Aktif Tekerlekli Sandalye

Aktif tekerlekli sandalyeler, spor veya yarış amaçlı kullanılan tekerlekli sandalyelerdir. Bu sandalyeler, hafif malzemelerden yapılmıştır ve kullanıcılara daha fazla manevra kabiliyeti ve hız kazandırır. Aktif tekerlekli sandalyeler, standart tekerlekli sandalyelerden daha pahalıdır, ancak spor yapmak veya yarışmak isteyen engelliler için ideal bir seçenektir.

Katlanır ve Uzaktan Kumandalı Tekerlekli Sandalye

Katlanır ve uzaktan kumandalı tekerlekli sandalyeler, otomatik olarak katlanabilen veya uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen özelliklerle tasarlanmıştır. Bu sandalyeler, kullanıcıların seyahat sırasında daha fazla alan kazanmalarına yardımcı olan katlanabilir özelliklere sahiptir. Uzaktan kumandalı modeller, kullanıcının sandalyeyi hareket ettirmek için kendi güçlerini kullanmaları gerekmediği için özellikle kullanışlıdır.

Tekerlekli sandalye ürünleri engelliler için önemli bir araçtır. Manuel, akülü, aktif, katlanır ve uzaktan kumandalı gibi birçok modeli vardır. Her model, farklı ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmıştır. Bu makalede, tekerlekli sandalyelerin özellikleri hakkında bilgi verdik. Herhangi bir model seçerken, kullanıcının ihtiyaçlarını ve bütçesini dikkate almak önemlidir.