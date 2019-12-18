Telefonlarda Bulunan Düğmelere Veda Etmenin Sinyalleri Yakıldı

UltraSense teknolojisi ile birlikte gelecek yıllar da telefonlarda bulunan düğmelere veda etmenin ışıklarının yakıldığı belirtildi.

UltraSense Teknolojisi Nedir?

Piyasaya milyarlarca hareket, ses ve parmak izi sensörü tasarlayan ve sunan bir teknoloji ekibi tarafından kurulan UltraSense, ürünleri farklılaştıran ve patentli bir 3D ultrason teknolojisi kullanarak yeni uygulamalar sağlayan yeni bir kullanıcı arayüzü getiriyor. Sadece cep telefonların da değil bir çok alanda ultrasonic sensör dediğimiz etkileşim ile düğmeleri hayatımızdan yok edeceğiz.

Bu Teknolojiye ne zaman sahip olacağız?

Gelecek ay CES’te gösterilecek olan bu teknolojiye verilecek isim TouchPoint olarak akıllara kazınacaktır. Önümüzdeki yıl muhtemelen bu teknoloji ilet donatılmış yeni cep telefonlarını göreceğiz. Kullanıcılara ön bilgi geçen şirket artık yavaş yavaş düğmelere veda etmenin zamanının geldiğini söyledi. Bir çok dijital parça da yoğunluk olarak çok fazla düğme kullanılıyor. Bunun sadece cep telefonu için değil, sağlık sektöründen en niş sektöre kadar büyüteceklerinin yanıtını verdiler.

Düğmelerden vazgeçmenin nasıl yararları olacak?

Bildiğiniz üzere telefonlarda güç düğmesi, ses düğmesi ve bazı telefonlar da bir kaç ekstra düğme daha bulunuyor. Gelecek yıl bu fiziksel düğmeleri güç veren UltraSonic sensörlerle değiştirecekler. İşte düğmelerden kurtulmanın bize olan bir kaç yararı;

Suya karşı dayanıklı telefonlar var ama bu yol ile 2 kat daha fazla suya karşı dayanıklılık mümkün olacaktır.

Yanlış bir şekilde düşürmeye karşı sensör iç tarafta ve sert tabaka olacağı için zarar görme olasılığı bir haylı azalacaktır.

Düğmelerin kopmasına karşı daha avantajlı bir hal alacaktır.

Gündelik hayatta o kadar çok düğmelere yada tuşlara basıyoruz ki zaman ile aşınıyor ve kullanılmaz hale geliyor. İçeri doğru ezilmelerden kurtulacaksınız.

Gizli modundan çıkan UltraSense ilk ürününü sadece 1,4 mm x 2,4 mm çapın da ve duyulmaz ses dalgaları üreten 0,5 mm derinliğin de küçük bir çip paketini ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

Dokunduğumuz da nasıl anlayacağız?

UltraSense, telefonun dış yüzeylerinin algılayıcıları bulabileceğimizi, belirleyebileceğini ve dokunsal geri bildirim motorlarının sanal bir düğmeye basıldığında kayıtlı olduğunu bildirmek için vızıltılar veya başka duyumlar üretebileceğini söylüyor. Mac bilgisayarlar içinde özel bir teknoloji geliştiren şirket için önümüzdeki yıl daha net detaylar ortaya çıkacaktır.