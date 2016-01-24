Netflix’in yeni bilim kurgu serisi The OA’yı merak ediyorsanız, bizi takipte kalın.

Netflix’te OA’nın piyasaya sürüldüğü gün tuhaf, dünya çapında bir tanıtım filmi vardı . Brit Marling, göksel bir ışık havuzunda yatıyordu, saçları vahşi ve gözleri boş bakıyordu. Görüntüde ürkütücü ve esrarengiz bir şey vardı. Saatler sonra izleyecek cesareti kendimde buldum. Dizi beni cezbetmeyi bir anda rahatlatmayı başarmıştı. Bu dizi daha önce gördüğüm hiç bir diziye benzemiyordu. OA, izlenmesi gereken bir seri değil, her insanın yaşaması gereken bir deneyimdir. Bu konuda herkesi adım atmaya davet ediyorum. OA’yı bu kadar güzel yapan şeyin ne olduğunu merak ediyorum. Şimdi sizlerlerle dizinin açılış bölümünde anlatılan karakterleri ve durumları tartışacağım.

Yedi yıl önce ortadan kaybolmuş olan genç kadın yol kenarında bulunarak hastaneye kaldırıldı. Annesi kızını bu zamana kadar görmediğini açıklarken, hemşireler kendi aralarında konuşuyorlardı. Prairie yıllar önce evini kör bırakıp kaybolmuştu. Şimdi geri dönse de yaşadığı sıkıntıların bitmediği açıktır. Homer adında bir kişiye ulaşmak için internete girecektir. Doğrudan kişiye ulaşmak için bir video günlüğü başlatacaktır. Komşusu Steve, Prairie ye bir iyilik yaparak internet paylaşımı sağlamıştır. Gece olduğunda, evine gelecek olan dört okul çocuğu ve orta yaşlı kadın öğretmene, Prairie tüm hayat hikayesini anlatmıştır. Prairienin sırtında bir işaret vardır. Ve ona OA denmektedir. Acaba Neden?

The OA Neden İzlenmeli?

Şüphesiz ki bu diziyi bu kadar özel kılan şey dizide gerçek bir hayat hikayesinin anlatılması olmuştur. Dizinin büyük bir çoğunluğunda, OA grubunun deneyimleri anlatılmaktadır. Sevgi, kayıp, umutsuzluk yaşayan kişilerin bir grup oluşturması ve bu gruba neden OA dedikleri mevzu bahis olmuştur. Bu gruba tabi olan kişilerin yaşadığı mücadeleleri görüyoruz. Bu mücadeleleri değerlendirirkeni günümüz çizgileriyle değerlendirmeye başlıyoruz.

Kendinizden bir parça bulacağınız diziyi mutlaka izlemeniz gerektiği gibi, doğru değerlendirme yapmanız da gerekmektedir. Şayet dönemin şartlarına göre değerlendirme yaptığınız takdirde, objektif bir değerlendirme yapmamış olursunuz. Günümüzün çizgilerine göre değerlendirerek, geçmişi bugünde gözünüzde canlandıracak, OA grubuna mensup kişilerin yaşadıkları sıkıntıları siz de anlayacaksınız.