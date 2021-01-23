Titanium Tv Apk İndir

Titanium tv apk güncel maç yayınlarını ve tv şovlarını izleyebileceğiniz harika bir uygulamadır. Tv şovları her geçen gün daha fazla artıyor ve hitap edilen kitleyi genişletiyor. Günümüzde bu yapımlar hem film hem de diziler ile başa baş yarışabilecek şekilde popüler olmuşlardır.

Eğer TV şovu fanı iseniz; Titanium TV apk size uygun bir uygulamadır. Bu uygulamanın aracılığı ile en beğendiğiniz TV şovlarını canlı şekilde izleyebilirsiniz.

Uygulamanın içerisinde ekstra ücretlendirmeler bulunmaz ve içerik satın alım işlemi yoktur. Tamamı ile ücretsiz bir uygulamadır. Uygulamanın istediğiniz anda bulabileceğiniz TV şovları mevcuttur.

Olmadığında eskiye dönük yayınları ve özetleri bulabilirsiniz, en popüler TV şovlarını da kayıtlardan seyredebilirsiniz. İsterseniz, bu uygulamayı aynı anda Dünya’daki en çok izlenmekte olan TV kanallarını seyretmek için de bu uygulamadan faydalanabilirsiniz.

Titanium TV Uygulaması Nasıl Bir Uygulamadır?

Oldukça çok kişi tarafından beğenilmekte olan ve takdiri hak eden Titanium TV , siz için de muhteşem maceralara katılmanızı sağlayacak mükemmel bir TV şov ve canlı TV uygulamasıdır.

Uygulamanın olması nedeni ile özellikle Asya ve Avrupa’daki canlı TV şovlarını seyredebilirsiniz. Türkiye saati ile diğer ülkelerin canlı yayın saatleri benzer olmasa bile canlı seyretmek gibi eğlenceli hiçbir şey olamamaktadır.

Yaşanan sorun Dünya’nın en büyük sorunu değil. Çünkü istediğinizde izleyebileceğiniz bu TV şovları, farklı bir ekran penceresinde dilediğiniz zaman o Televizyon şovlarını baştan veya kaldığınız yeri kaybetmeden izlediğiniz yerden izleyebilirsiniz.

TV Şovları ve Canlı Televizyon Bir Arada Bulunur

Uygulama sizin için tek Dünya’nın seçkin TV şovlarını sunmayacak. Buna ek olarak dilediğiniz TV kanalını da canlı seyredebilirsiniz. Dünya’daki popüler TV kanallarını buradan canlı ve yüksek kalitede izlemek, sizin için harika bir izleyiş keyfi sunacaktır.

Aynı zamanda isterseniz uygulama içerisindeki diğer popüler videoları izleyebilir ve müzikleri de dinleyebilirsiniz. Kısacası bu uygulamanın her yönü ile istediklerinizi yeterince karşılamaya değer!

Gün Başlamadan İzleme Programlayıcısını Aktive Etmelisiniz

Günde ne miktarda izleyeceğinizi, seçtiğiniz kanalların hangisini izleyeceğinizi, programların başlamasından önce bildirim almak istediğinizi ve birçok şey için programlayıcıyı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bunun sayesinde, dilediğiniz TV şovu ya da canlı şov başlamadan bir süre önce titreşim ile uyarılacak ve keyifli Televizyon seansı yaşamanız için önden hazırlığınızı yapmanızı sağlayacak.

Favori Dünyanızı Oluşturun

İsterseniz uygulama belirli ülkeler, belirli program ve istediğiniz kanalları tercih edebilirsiniz. Bunu oluşturmak için profilinizde bulunan ayarları yöneterek düzenleme yapabilir ve kendi TV Dünya’nızı oluşturabilirsiniz. Başka istediğiniz kanalları seyretmek eğlenceli olacaktır.

Titanium Tv Apk Nasıl Yüklerim?

Aşağıda bulunan.apk klasörünü açın ve istediğiniz cihazınıza yükleyin. Yükleme işlemi sonlanınca tüm adımları geç ile geçin ve profilinizin sayfasında dilediğiniz noktaları tikleyerek tamamlayın.

Ardından, panelinizin ile karşılaşacaksınız. Sözleşmeyi okuyup kabul kısmını tikleyerek geçin ve 18 yaş üzerinde olduğunuzu işaretleyin. Artık titanium tv apk televizyon uygulamasını kullanabilmeye başlayabilirsiniz.

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