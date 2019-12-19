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iPhone X İpuçları Nelerdir?

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Apple’ın 2017 yılının sonlarında satışa sunduğu iPhone X cihazı, ülkemizde ve dünyada yüz binlerce kullanıcıya sahip. iPhone X kullanıcıları, henüz daha yakın geçmişte çıkan bu cihazın bazı “gizli” özelliklerini henüz keşfedebilmiş değil. İşte bu yazımızda iPhone X ipuçları ile bu gizli özelliklerin deşifre edilmesini ve kullanılmasını sağlayacağız.

iPhone X ipuçları birçok iPhone X kullanıcısına daha rahat ve daha özgün bir kullanım sağlayacak. Peki nedir bu iPhone X İpuçları? Gelin hep birlikte inceleyelim…

En Önemli iPhone X İpuçları

1- Uyku Modundan Çıkmanın Kolay Yolu

iPhone X akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmadınız ve telefonunuz uyku moduna girdi. Peki iPhone X’i uyku modundan çıkarmak için ne yapıyoruz? iPhone X’in uyku modundan çıkması için yan tuşların kullanılmasına gerek yok. iPhone X’in uyku modundan çıkarılması için ekranına dokunmanız yeterli. iPhone X’in dokunmatik ekrana bir tıkla telefonunuzu uyku modundan çıkarabilir, telefonunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz. iPhone X ipuçları arasında en önemlilerinden biri buydu.

2- iPhone X Kilidi’nin Kolayca Açılması ve Menüye Erişim

iPhone X kilidinizi Face ID’e yüzünüzü okutarak açtınız. Ancak bu şekilde kilidi açarsanız, iPhone X menüsüne ulaşamazsınız. Face ID kilidini açtıktan sonra ekranı aşağıdan yukarıya doğru kaydırırsanız menüye rahatlıkla erişebilirsiniz. Eğer ki Face ID kilidiniz yoksa direkt olarak iPhone X ekranını aşağıdan yukarıya doğru kaydırmanız yeterli olacaktır.

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3- iPhone X’te Açık Kalan Uygulamaları Kolayca Kapatmak

iPhone X ipuçları arasında, pil ömrü ve kullanım için belki de en önemli ipucu olan bu önerimizde, telefonunuzu kullanırken açtığınız ancak çıkış yapıp kapatmadan arka planda çalışmaya devam eden uygulamaları nasıl kapatabileceğinizi öğreneceksiniz. Bunun için ekranınızı sol alt köşesinden 45 derecelik açı ile yukarı doğru kaydırın. Sonra açılan pencerede silmek ve kapatmak istediğiniz uygulamanın üzerine basılı tutun. Ardından da “kırmızı” olarak silme tuşu geldiğinde bu tuşa basarak uygulamaları teker teker kapatabileceksiniz.

4- En Son Kullandığınız Uygulamaya Doğrudan Ulaşın

App Switcher’ın ağır yapısının size göre olmadığını düşünüyor ve üzerinde çalıştığınız son uygulamaya doğrudan girmek istiyorsanız ekranın altındaki çentikten sola doğru kaydırarak tek harekette bunu sağlayabilirsiniz.

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