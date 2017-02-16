Tom Clancy’s The Division 2 İçin İstenilen Sistem Özellikleri

Meşhur oyun yapımcısı Ubisoft’un uzun zamandır heyecanla beklenen oyunlarından bir tanesi olan The Division 2 için gerekli olacak sistem özellikleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. İşte tüm detaylar…
Herkesi bildiği gibi Tom Clancy’s The Division 2 oyunu dünyanın en popüler oyun platformu olan Steam üzerinden satılmayacağı duyurulmuş ve Fortnite oyununun yapımcı firması olan Epic Games’in Steam’e rakip olarak ortaya çıkardığı yeni oyun satış platformu Epic Games Store üzerinden satın alınıp oynanacağı açıklanmıştı. Epic Games Store en yakın rakibi olan Steam için önemli atılımlar yapmakta diyebiliriz. Bu önemli atılımlardan ilki olarak belirteceğimiz ise bu olayı gösterebiliriz. Ubisoft’un merakla beklenen Tom Clancy’s The Division 2 oyununu kendi yaptıkları platform üzerinden anlaşarak satışını yapacak olması bu büyük rekabet için ilk adımlardan bir tanesi diyebiliriz.
Minimum İhtiyaç – 1080p | 30 FPS
İşletim Sistemi: Windows 7 |Windows 8 | Windows 10
İşlemci: AMD FX-6350 | Intel Core I5-2500K
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270 | Nvidia Geforce GTX 670
VRAM: 2 GB
DirectX Sürümü: DirectX 11 | 12
Önerilen Özellikler – 1080p | 60 FPS
İşletim Sistemi: Windows 7 | Windows 8 | Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core I7-4790
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: AMD RX 480 | Nvidia Geforce GTX 970
VRAM: 4 GB
DirectX Sürümü: DirectX 11 | 12
Yüksek Ayarlarda – 1440p | 60 FPS
İşletim Sistemi :Windows 7 | Windows 8 | Windows 10
İşlemi: AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core I7-6700K
RAM: 16 GB
Ekran Kartı: AMD RX Vega 56 | Nvidia Geforce GTX 1070
VRAM: 8 GB
DirectX Sürümü: DirectX 11 | 12
Ultra Ayarlarda – 4K | 60 FPS
İşletim Sistemi: Windows 7 | Windows 8 | Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X | Intel Core I9-7900X
RAM: 16 GB
Ekran Kartı: AMD Radeon VII | Nvidia Geforce RTX 2080 TI
VRAM: 11 GB
DirectX Sürümü: DirectX 11 | 12
Önerilen sistem özelliklerini siz nasıl buldunuz ? Mutlaka bu konu altından bizlerle yorumlarınızı paylaşın…