Turkcell Bedava İnternet Dağıtmaya Başladı !

Dönem dönem yaptıkları kampanyalar ile isimlerin söz ettiren mobil tarife firmalarından turkcell, bedava internet dağıtmaya başladı, sizde hemen faydalanın.

Turkcell firmasının yaptığı bedava internet kullanımı için oluşturduğu paketleri yenilemeye devam etmekte. Hem kullanıcılarını kendinde tutmaya hem de yeni kullanıcılar kazanmaya çalışan turkcell yeni bir bedava internet kampanyası başlattı.

Turkcell bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Sen Yap Diye isimli kampanyası ile adından oldukça söz ettirmişti. 2019 yeni girmiş bulunurken yeni bir kampanya ile bizleri sevindirmeye devam ediyor.

Turkcell Bedava İnternet kampanyası!

Turkcell firması yeni yaptığı kampanya doğrultusunda tam 25 GB bedava internet vaad ediyor. 10 Mart 2019 tarihine kadar sürecek olan kampanyaya sizde katılmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun 25 GB az bir internet değil bizce 🙂

Hem faturalı hem faturasız Turkcell müşterilerinin faydalanabileceği 25 gb ücretsiz internet kampanyası tam 6 hafta sürecek. Peki bu paketlere nasıl sahip olabilirsiniz ? Kazanması çok basit sadece söylediklerimizi yapmanız yeterli olacaktır.

Bedava 25 GB İnternet Kampanyasına Katılmak

Turkcell firmasının Sen De Yap bedava internet paketlerine ulaşmanız için BİP sohbet uygulamasını indirmeniz yeterli. BİP uygulamasını indirdikten sonra, #sendeyap kanalını takip ettikten sonra hesaplarınıza tan 25 GB ücretsiz olarak internet yüklenecektir.

Bedava internetlerinizi güle güle kullanabilirsiniz, TeknoFeed takipçileri 🙂