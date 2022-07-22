Casus Yazılım Programları Nedir? Ne İşe Yararlar?

Casus yazılım programları; bilgisayarlara ve internete bağlanan tüm cihazlara bulaşabilen kötü amaçlı bir yazılımdır. Bu programlar ile karşı tarafın ziyaret ettiği web sitelerini görüntüleyebilir ve hatta gelen aramaları izleyebilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarının içeriği de bu yazılım sayesinde izlenebilir.

Casus yazılımlar karşı tarafın cihazlarına izni olmadan yüklenebilir. Bunun için karşı tarafın kötü amaçlı web sitelerini ziyaret etmesi veya virüslü e-postalardaki bağlantılara tıklaması gerekir. Kullanıcı bu işlemleri yaparken cihazına bir casus yazılım yükleneceğini anlamaz.

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Casus Yazılım Türleri Nelerdir?

Ücretsiz casus yazılım programları günümüzde birçok kişi tarafından kullanılır. Bu casus yazılımlar kendi aralarında farklı türlere ayrılır. En çok tercih edilen casus yazılım türleri ise şunlardır:

Keyloggers

Browser Hijack

Adware

Diallers

Modem Hijacker

Yukarıda sıralanan casus yazılım türleri farklı şekillerde çalışmakta ve farklı amaçlar taşımaktadır. Örneğin Keyloggers bilgisayarınızın etkinliklerini kaydetmek için tasarlanırken, Diallers ise karşı tarafı maddi zarara uğratmayı amaçlar.

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En Popüler Casus Yazılım Programları Hangileridir?

Günümüz dünyasının dijitalleşmeye başlaması ile birlikte birçok casus yazılım programı ortaya çıkmıştır.Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan ve gerçekten istenen etkiyi veren casus yazılım programları aşağıda sıralanmıştır.

MSpy

MobileSpy

SpyBubble

SpyEra

İspyoo

PhoneSheriff

TheTruthSoy

Highster Mobile

FlexiSpy

MobiStealth

Yukarıda yer alan casus yazılımlar, karşı tarafın bilgisayar veya telefonuna yüklendiğinde neredeyse tüm etkinlikler takip edilebilir. Bu etkinliklere; telefondaki mesajları okumak, aramaları izlemek, ziyaret edilen web sitelerini kontrol etmek, GPS ile konum tespiti yapmak, cihazın ses kaydedicisini açmak, anlık fotoğraf ve video takibi yapmak gibi durumlar örnek olarak verilebilir.

Yukarıda yer alan casus yazılım programlarının hangi işlevleri yerine getirdiği ve nasıl kullanıldığı, birbaskabayram.com web sitesinde detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

Telefon İçin Casus Yazılım Programı Nasıl Kullanılır?

Casus yazılım programı nasıl kullanılırsorusu pek çok kişi tarafından sorulur. Bu programları kullanabilmek için öncelikle hedef telefona yazılımı kurmanız gerekir. Ancak bu kurulum işlemleri Android ve IOS cihazlarda farklılık gösterir. IOS cihazlar için öncelikle hedef telefonun iCloud yedekleme işlevini aktif hale getirmeniz gerekir. Bu işlemin ardından karşı tarafın iCloud bilgilerini ilgili uygulamaya girerek etkinlikleri izlemeye başlayabilirsiniz.

Android cihazlarda ise durum biraz daha farklıdır. Öncelikle hedef telefonun Google Play koruma hizmetini deaktif hale getirmeniz gerekir. Bunun için ayarlar menüsüne giderek güvenlik sekmesine tıklayabilirsiniz. Koruma hizmetini kapattıktan sonra cihazın Chrome tarayıcısından gizli sekme açarak casus programını indirebilirsiniz. Dosya başarılı bir şekilde indirildikten sonra dosya yöneticisine giderek dosyayı bulmanız ve kurmanız gerekecektir.

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Casus Yazılım Programları Fark Edilebilir mi?

Casus yazılım programı fark edilir misorusunun yanıtına gelecek olursak, casus yazılım programları direkt olarak telefonda veya bilgisayarda bir dosya olarak görülmez. Bu nedenle fark edilmesi son derece zordur. Ancak cihazda meydana gelen pilin hızlı tükenmesi ve yavaşlama gibi sorunlar bir casus yazılım olabileceği ile alakalı şüphe uyandırabilir.

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